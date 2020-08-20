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Av sezonu 22 Ağustos Cumartesi günü başlıyor

OSMANİYE HABERLERİ  | 20.08.2020 14:02 | Son Güncelleme

Osmaniye Avcılık, Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Faruk Doğar, 2020-2021 av sezonunun yurt çapında 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü başlayacağını söyledi.Osmaniye Avcılık, Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Faruk Doğar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Merkez Av Komisyonunun kararına göre, avlanmanın; tüm bölgelerimizde aynı gün başlayacağını kaydederek, "22 Ağustos 2020 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır” dedi.Başkan Doğar, alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabileceğini ve ayrıca yaban domuzu avının ilave olarak salı günü de yapılabileceğini söyledi.Başkan Faruk Doğar, yeni av sezonunun tüm avcılık camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Av sezonu 22 Ağustos Cumartesi günü başlıyor

Osmaniye Avcılık, Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Faruk Doğar, 2020-2021 av sezonunun yurt çapında 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü başlayacağını söyledi.
Osmaniye Avcılık, Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Faruk Doğar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Merkez Av Komisyonunun kararına göre, avlanmanın; tüm bölgelerimizde aynı gün başlayacağını kaydederek, "22 Ağustos 2020 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır” dedi.
Başkan Doğar, alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabileceğini ve ayrıca yaban domuzu avının ilave olarak salı günü de yapılabileceğini söyledi.
Başkan Faruk Doğar, yeni av sezonunun tüm avcılık camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Besnek Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Merkez
Hamedoğlu Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Kadirli
Serkan Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Bahçe Eczanesi
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