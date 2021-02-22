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Av yasağına uymayan 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

22.02.2021 09:11 | Son Güncelleme:
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Aydın Şubesi tarafından bir haftalık yapılan çalışmalarda 42 avcı kontrol edilirken, kurallara uymayan 7 avcı hakkında yasal işlem uygulandı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi’nden yapılan açıklamada, “15/02/2021 - 21/02/2021 tarihleri arasında; Av Koruma-Kontrol çalışmalarımız kapsamında; ilimizde, 42 avcı kontrol edilmiş olup, 4915 Sayılı Kara Avcılığına muhalefetleri tespit edilen 7 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Aydın Şubesi tarafından bir haftalık yapılan çalışmalarda 42 avcı kontrol edilirken, kurallara uymayan 7 avcı hakkında yasal işlem uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi’nden yapılan açıklamada, “15/02/2021 - 21/02/2021 tarihleri arasında; Av Koruma-Kontrol çalışmalarımız kapsamında; ilimizde, 42 avcı kontrol edilmiş olup, 4915 Sayılı Kara Avcılığına muhalefetleri tespit edilen 7 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Kabahatlilere 9 bin 265 TL İdari Para Cezası ile yaban hayatında meydana gelen tahribat nedeniyle 4 bin 609 TL Tazminat Cezası düzenlenmiştir. Kabahatliler tarafından canlı mühre olarak kullanıldığı tespit edilen 4 adet Kınalı keklik doğaya salınmıştır. Yaban Hayatı destekleme faaliyetimiz kapsamında; Bozdoğan, Çine, Efeler ve Karacasu İlçelerinde toplam 1750 kilogram kuru yem ve pazar artığı ile yaban hayvanlarına yönelik yemleme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Yılbaşından itibaren Aydın İl genelinde gerçekleştirilen yemleme miktarı toplam 7 bin 550 kilogram olmuştur. Kuşadası ve Köşk ilçelerimizde yaralı halde bulunan iki adet Şahin, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde gerçekleştirilecek tedavi ve rehabilitasyon süreci akabinde doğaya salınmak üzere teslim alınmıştır” denildi.

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