SPOR

Abdullah Avcı ile Fatih Terim, 6. randevuda

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 25.10.2019 11:11 | Son Güncelleme

Süper Lig'de pazar günü karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Galatasaray'ın teknik direktörleri Abdullah Avcı ve Fatih Terim 6. kez birbirlerine rakip olacak.

Abdullah Avcı ile Fatih Terim, 6. randevuda

Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde teknik direktörler Abdullah Avcı ile Fatih Terim, 6. kez karşı karşıya gelecek. Tecrübeli teknik adamlar, daha önce tamamı ligde olmak üzere 5 kez birbirlerine rakip oldu.

Beşiktaş'ta sezon öncesinde teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı, bu müsabakalara Medipol Başakşehir ve İstanbulspor ile çıktı. Fatih Terim ise söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray'ın başında bulundu.

TERİM GALİBİYETLERDE 2-1 ÜSTÜN

İki teknik adamın rekabetinde Fatih Terim 2, Abdullah Avcı ise 1 kez galibiyet sevinci yaşadı, 2 maç ise berabere bitti. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray bu maçlarda 6 gol atarken, Avcı'nın takımları ise 5 golle karşılık verdi. Terim ve Avcı'yı karşı karşıya getiren ilk mücadele 19 yıl önce Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynandı. Ali Sami Yen Stadı'ndaki karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Tecrübeli teknik adamlar arasındaki rekabetin ikinci maçı 2011'de, o günkü adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Avcı'nın takımı müsabakayı 2-0 kazandı. Terim ve Avcı rekabetindeki üçüncü karşılaşma 2017-2018 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda yapıldı. Terim yönetimindeki Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Fatih Terim ve Abdullah Avcı geçen sezon ise iki kez rakip olarak saha kenarında yer alırken, Medipol Başakşehir'in sahasında oynanan ilk maç 1-1 berabere bitti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve kazananın şampiyon olacağı ikinci müsabakadan Galatasaray 2-1 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

AVCI'NIN İLK DERBİSİ

Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez derbi maçta görev alacak. Tecrübeli teknik adam, ilk derbi sınavını Galatasaray karşısında verecek. (AA)

PARTNER İhanetin sonu feci bitti! Hamile olduğunu öğrenince... İhanetin sonu feci bitti! Hamile olduğunu öğrenince...
UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor da gruptan çıkma şansını zora soktuUEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor da gruptan çıkma şansını zora soktu
''Ülke puanı için çok önemli bir galibiyet''''Ülke puanı için çok önemli bir galibiyet''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdullah avcı Beşiktaş fatih terim Galatasaray Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Avcı'dan flaş istifa açıklaması!

Avcı'dan flaş istifa açıklaması!

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Trabzon'un Avrupa umutları tükeniyor! 2. yenilgi...

Trabzon'un Avrupa umutları tükeniyor! 2. yenilgi...

Kartal, Avrupa'da dağıldı

Kartal, Avrupa'da dağıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdullah Avcı ile Fatih Terim, 6. randevuda

Avcı ile Terim, 6. randevuda

MotoGP'de heyecan Avustralya'da sürecek

MotoGP'de heyecan Avustralya'da sürecek

Hamilton'ın hedefi Meksika'da 6. şampiyonluk

Hamilton'ın hedefi 6. şampiyonluk

İrem Yaman'dan olimpiyat yolunda "altın vuruş"

İrem Yaman'dan olimpiyat yolunda "altın vuruş"

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor da gruptan çıkma şansını zora soktu

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor da gruptan çıkma şansını zora soktu

Okan Buruk: Ülke puanı için çok önemli bir galibiyet aldık

''Ülke puanı için çok önemli bir galibiyet''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.