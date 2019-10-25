Abdullah Avcı ile Fatih Terim, 6. randevuda

Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde teknik direktörler Abdullah Avcı ile Fatih Terim, 6. kez karşı karşıya gelecek. Tecrübeli teknik adamlar, daha önce tamamı ligde olmak üzere 5 kez birbirlerine rakip oldu.

Beşiktaş'ta sezon öncesinde teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı, bu müsabakalara Medipol Başakşehir ve İstanbulspor ile çıktı. Fatih Terim ise söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray'ın başında bulundu.

TERİM GALİBİYETLERDE 2-1 ÜSTÜN

İki teknik adamın rekabetinde Fatih Terim 2, Abdullah Avcı ise 1 kez galibiyet sevinci yaşadı, 2 maç ise berabere bitti. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray bu maçlarda 6 gol atarken, Avcı'nın takımları ise 5 golle karşılık verdi. Terim ve Avcı'yı karşı karşıya getiren ilk mücadele 19 yıl önce Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynandı. Ali Sami Yen Stadı'ndaki karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Tecrübeli teknik adamlar arasındaki rekabetin ikinci maçı 2011'de, o günkü adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Avcı'nın takımı müsabakayı 2-0 kazandı. Terim ve Avcı rekabetindeki üçüncü karşılaşma 2017-2018 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda yapıldı. Terim yönetimindeki Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.