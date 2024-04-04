Avcılar Belediye Başkanı seçilen Utku Caner Çaykara görevi devraldı

Çaykara mazbatasını İlçe Seçim Kurulu’ndan aldıktan sonra Avcılar Belediye Başkanlığı binasına geldi. Başkan Çaykara’yı belediye binası önünde coşkulu bir kalabalık karşıladı. Kalabalığa kısa bir konuşma yapan Çaykara daha sonra devir teslim töreni için başkanlık makamına çıktı. Başkanlık makamında gerçekleşen törende Turan Hançerli, Çaykara’ya görevi devretti.

“ŞİMDİ HİZMET ZAMANI”

Devir teslim töreninde konuşan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara; “Kıymetli belediye başkanım ve değerli büyüğüme teşekkür ediyorum. 31 Mart akşamı çıkan sonuçların aslında bizim için önemli bir anlamı var. 22 yılın sonunda vatandaşlarımız bize “Artık Türkiye sosyal demokrat bir anlayışla yönetilmeli, hizmette insanlar ayrıştırmamalı” demiştir ve büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Bizler Avcılar’da yaşadığımız başarıyı, İstanbul’da yaşadığımız başarıyı, Türkiye’de yaşadığımız başarıyı, 5 yıl boyunca taçlandıracağız. Vatandaşlarımızın önüne bir dahaki seçimlerde daha kıymetli hizmetler yaparak, hazır vaziyete çıkacağız. Hepinizin huzurunda beş yıl boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı kıymetli başkanıma teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Biz bir takımız, bir ekibiz. Bizler bu bayrağı ileriye taşıyacağız. Yolumuz açık olsun. İstanbul’un muhafızı Ekrem İmamoğlu başkanımızla birlikte burada çok daha önümüz açık. Çok daha iyi hizmetler yapacağımız muhteşem bir döneme başlıyoruz. Sizleri mahçup etmeyeceğimiz bir 5 yıla başlıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“KOLTUĞU CHP’Lİ BİR BAŞKANA TESLİM ETMEKTEN ONUR DUYUYORUM”

Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanına koltuğu teslim etmekten onur ve gurur duyduğunu belirten başkan Turan Hançerli de; “Beş yıl 450 bin nüfuslu Avcılar’a hizmet ettik. Çalışma arkadaşlarımın her birine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte inanıyorum ki Avcılar’a çok iyi hizmetler sunacaksınız. İnanıyorum ki sosyal demokrat bir anlayışla hiç kimseyi ayırmayan, eşitlikçi bir şekilde yöneteceksiniz. Avcılar mutlu olacak. Başkanımın her daim yanında olacağım, hayırlı olsun” dedi.





