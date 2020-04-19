Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği’nden yardım kampanyası

Sosyal sorumluluklarını her zaman yerine getirmeye çalışan bir dernek olduklarını söyleyen Avcılar Beşiktaş Derneği Başkanı Selçuk Aydoğan, “Avcılar Beşiktaş Derneği daha önce de bir çok kez sosyal yardım faaliyetlerinin içinde olmuştu. Şu anda da ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Biz de dernek olarak elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince yardım faaliyetlerinde bulunmaya çalışıyoruz. İlk etapta 150 koli hazırlayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. İnşallah daha da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
(DHA)
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