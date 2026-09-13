Avcılar En İyi Anaokulları - Güncel Liste 2026

Okul öncesi eğitim, çocukların bilişsel, motor, dil, sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklendiği önemli dönemlerden biridir. Doğru kurum seçimi yaparken yalnızca okulun konumuna veya fiziksel görünümüne değil; eğitim modeline, öğretmen kadrosuna, sınıf mevcuduna, kurumun yasal statüsüne ve çocukların günlük programına birlikte bakılması gerekir.

Ebeveynler "Avcılar'daki en iyi anaokulları hangileri, ücretler nasıl ve hangi eğitim modeli çocuğuma daha uygun?" sorularının yanıtlarını ararken her kurumun farklı özelliklere sahip olduğunu unutmamalıdır. Avcılar'ın Merkez, Denizköşkler, Ambarlı ve Firuzköy mahallelerinde resmî ve özel okul öncesi seçenekleri bulunmaktadır. Kurumların fiziki imkânları, eğitim programları ve hizmet kapsamları okuldan okula değişebildiği için mahalleler arasında kesin bir kalite veya kampüs büyüklüğü sıralaması yapmak doğru değildir.

Çocuğunuz için doğru anaokulunu seçerken kurumun eve olan mesafesi, uyguladığı eğitim yaklaşımı, sınıf mevcudu, hangi bakanlığın denetiminde faaliyet gösterdiği ve bütçeniz gibi temel faktörleri birlikte değerlendirebilirsiniz.

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İşte 2026-2027 dönemi için Avcılar anaokulları rehberi...

AVCILAR'DA ANAOKULU SEÇİMİ: NELERE DİKKAT ETMELİ? - 2026

Avcılar'da anaokulu seçimi yaparken pedagojik yaklaşımın yanı sıra kurumun fiziksel güvenliği ve acil durum hazırlığı da dikkate alınmalıdır. İstanbul'da okul seçerken binanın güvenliği, yangın ve tahliye planları, acil durumda çocukların nasıl teslim edileceği ve toplanma düzeni hakkında kurumdan bilgi istemek önemlidir.

Bunun yanında açık hava alanlarının nasıl kullanıldığı, sınıfların havalandırılması, giriş-çıkış güvenliği, çocukların kullandığı tuvalet ve lavaboların yaş grubuna uygunluğu ile kurumun veliye karşı şeffaflığı okul ziyareti sırasında değerlendirilebilir.

EĞİTİM MODELİ, ÖĞRETMEN KALİTESİ VE SINIF MEVCUDU: 3 TEMEL KRİTER

Anaokulu seçiminde binanın fiziki şartları kadar çocuklara sunulan eğitim ortamı da önemlidir. Karşılaştırma yaparken üç temel başlığa odaklanabilirsiniz:

Eğitim Modeli: Kurumun Montessori, Reggio Emilia, oyun temelli veya farklı bir yaklaşımı benimsediğini belirtmesi tek başına yeterli değildir. Çocuğun bir gününün ne kadarının serbest oyun, öğretmen yönlendirmeli etkinlik, açık hava, yemek ve dinlenmeyle geçtiğini sormanız daha sağlıklı bir fikir verebilir.

Kurumun Montessori, Reggio Emilia, oyun temelli veya farklı bir yaklaşımı benimsediğini belirtmesi tek başına yeterli değildir. Çocuğun bir gününün ne kadarının serbest oyun, öğretmen yönlendirmeli etkinlik, açık hava, yemek ve dinlenmeyle geçtiğini sormanız daha sağlıklı bir fikir verebilir. Öğretmen Kalitesi ve Sürekliliği: MEB'e bağlı kurumlarda öğretmenlerin, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından okul öncesi alanı için belirlenen mezuniyet ve görevlendirme şartlarını taşıması gerekir. Bu şartlar yalnızca Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi adı taşıyan iki bölümle sınırlı değildir. Öğretmenin mesleki yeterliliğinin yanında kurumda ve aynı yaş grubunda ne kadar süredir görev yaptığını sormak da yerinde olur.

MEB'e bağlı kurumlarda öğretmenlerin, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından okul öncesi alanı için belirlenen mezuniyet ve görevlendirme şartlarını taşıması gerekir. Bu şartlar yalnızca Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi adı taşıyan iki bölümle sınırlı değildir. Öğretmenin mesleki yeterliliğinin yanında kurumda ve aynı yaş grubunda ne kadar süredir görev yaptığını sormak da yerinde olur. Sınıf Mevcudu ve Yaş Grupları: MEB'e bağlı özel okul öncesi eğitim kurumlarında sınıf mevcudu 20'den fazla olamaz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetimindeki özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 0-24 aylık grupta en fazla 10, 25-66 aylık grupta ise en fazla 20 çocukla grup oluşturulur. Bu nedenle okulun toplam öğrenci sayısından ziyade çocuğunuzun devam edeceği grubun gerçek mevcudunu öğrenmeniz önemlidir.

Okula uyum sürecini de kayıt öncesinde netleştirebilirsiniz. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde okul öncesi öğrencileri için uyum haftası 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Birinci dönem ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Özel kurumlarda okulun kendi uyum uygulamaları bulunabileceğinden sürecin kaç gün sürdüğünü ve nasıl yürütüldüğünü doğrudan kurumdan öğrenmek gerekir.

MEB LİSANSLI MI, ÖZEL Mİ? AVCILAR'DA ANAOKULU TÜRLERİ

Burada sık karşılaşılan bir kavram karışıklığını gidermek gerekir: "özel okul" ile "MEB'e bağlı okul" birbirinin karşıtı değildir. Bir anaokulu özel bir kurum olup aynı zamanda Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösterebilir.

MEB'e bağlı özel anaokullarına 36-68 aylık, özel okullar bünyesindeki ana sınıflarına ise 45-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Uygulanan okul öncesi programı yalnızca ilkokula hazırlıktan ibaret değildir; çocuğun bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişiminin bütüncül biçimde desteklenmesini amaçlar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetimindeki kurumlarda ise güncel yaş ayrımı farklıdır. Kreşler 0-24 aylık, gündüz bakımevleri ise 25-66 aylık çocuklara hizmet verir. İnternette hâlâ karşılaşılabilen "0-36 ay kreş" bilgisi güncel yaş gruplandırmasını yansıtmamaktadır.

Bazı yerleşkelerde farklı kurum türlerine veya farklı ruhsatlara sahip birimler bir arada bulunabilir. Bu nedenle kayıt öncesinde çocuğun devam edeceği birimin hangi bakanlığın denetiminde olduğunu ve hangi yaş grubuna hizmet verdiğini doğrudan kurumdan teyit etmelisiniz.

AVCILAR'IN EN İYİ ANAOKULLARI: MAHALLE BAZLI REHBER - 2026

Avcılar'daki okul öncesi kurumları mahalle, kurum türü ve sundukları hizmetler bakımından farklılık gösterir. Aşağıdaki kurumlar bir başarı sıralaması veya doğrudan tavsiye listesi değildir; Avcılar'da güncel olarak doğrulanabilen farklı okul öncesi kurum türlerine örnek vermek amacıyla yer almaktadır.

Denizköşkler İlkokulu bünyesinde ana sınıfı bulunmaktadır ve okul 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ana sınıfı kayıtlarına ilişkin duyuru yayımlamıştır. Ambarlı'da Ambarlı Selahattin ve Müzeyyen Kaçaker Anaokulu, Firuzköy'de ise Abdülkadir Öztemir Anaokulu MEB'e bağlı resmî okul öncesi seçenekleri arasındadır. Özel okul tarafında ise Avcılar Okyanus Kolejinin güncel okul öncesi birimi bulunmaktadır.

Kurumların kontenjanı, yaş grupları, eğitim programı ve kayıt koşulları değişebileceğinden güncel bilgileri kayıt öncesinde ilgili okuldan teyit etmek gerekir.

MERKEZ VE DENİZKÖŞKLER'DEKİ EN İYİ ANAOKULLARI

Merkez ve Denizköşkler mahallelerinde okul ararken ev-okul arasındaki ulaşım süresi, okul giriş ve çıkış saatleri ile servis ihtiyacı gibi günlük yaşamı doğrudan etkileyen unsurlar değerlendirilmelidir.

Bu mahallelerdeki bütün kurumların "butik", "geniş bahçeli" veya belirli bir eğitim modelinde yoğunlaştığını söylemek için yeterli veri bulunmadığından her okulun fiziksel ve pedagojik koşullarını ayrı ayrı değerlendirmek daha doğrudur.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki Denizköşkler İlkokulu, bünyesinde ana sınıfı bulunan resmî seçeneklerden biridir. Okulun güncel MEB sayfasında 2026-2027 eğitim öğretim yılı ana sınıfı kayıt duyurusu bulunmaktadır.

Özel anaokulu veya kreş tercih edecek aileler ise kurumun MEB'e mi yoksa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına mı bağlı olduğunu, sınıf mevcudunu, günlük eğitim süresini ve ücret kapsamında hangi hizmetlerin bulunduğunu ayrıca kontrol etmelidir.

AMBARLI VE FİRUZKÖY'DEKİ TERCİH EDİLEN ANAOKULLARI

Ambarlı ve Firuzköy mahallelerinde de farklı okul öncesi seçenekleri bulunmaktadır. Bahçe, yemek, etkinlik, dinlenme ve kapalı alan olanakları kurumdan kuruma farklılaşabileceği için bu özellikleri yerinde görmek en sağlıklı yöntemdir.

Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren Ambarlı Selahattin ve Müzeyyen Kaçaker Anaokulu, MEB'e bağlı resmî bağımsız anaokullarından biridir. Kurumun güncel MEB sayfasında 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin kayıt duyuruları yer almaktadır.

Firuzköy Mahallesi'ndeki Abdülkadir Öztemir Anaokulu da güncel olarak faaliyet gösteren MEB'e bağlı resmî anaokullarından biridir.

Özel okul seçeneği arayan aileler için doğrulanabilen örneklerden biri Avcılar Okyanus Koleji Okul Öncesi birimidir. Kurumun güncel sayfasında Avcılar Kampüsü Cihangir Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi No:70 adresinde gösterilmektedir. Okul öncesi eğitim sayfasında sorgulayıcı öğrenme, proje tabanlı çalışmalar, yabancı dil eğitimi ve öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin keşfine yönelik uygulamalara yer verildiği belirtilmektedir.

Daha önce bazı listelerde adı geçen Avcılar Uğur Okulları okul öncesi birimi ise Uğur Okullarının güncel resmî kampüs listesinde doğrulanamadığı için bu rehbere dahil edilmemiştir.



AVCILAR'DA MONTESSORİ, WALDORF VE REGGİO EMİLİA YAKLAŞIMLI ANAOKULLARI

Montessori, Waldorf ve Reggio Emilia erken çocukluk eğitiminde farklı yöntem ve felsefelere sahip yaklaşımlardır. Ancak bir okulun tanıtım materyalinde bu isimlerden birinin kullanılması, yaklaşımın bütün ilkeleriyle uygulandığını tek başına göstermez.

Montessori yaklaşımında hazırlanmış çevre, çocuğun bağımsızlığını destekleyen materyaller ve kendi hızında ilerlemesi öne çıkar. Reggio Emilia yaklaşımında çocuğun merakı, proje çalışmaları, dokümantasyon ve fiziksel çevrenin öğrenmedeki rolü önemlidir. Waldorf yaklaşımında ise yaşa uygun ritim, serbest oyun, hikâye anlatımı, sanat ve doğal materyaller gibi unsurlara ağırlık verilir.

Bu yaklaşımlardan birini kullandığını belirten bir kurumda öğretmenlerin aldığı eğitimi, kullanılan materyalleri ve yöntemin günlük programa gerçekten nasıl yansıdığını yerinde görmek önemlidir.

AVCILAR ANAOKULLARINDA EĞİTİM MODELLERİ: HANGİSİ ÇOCUĞUNUZA UYGUN? - 2026

Her ailenin eğitimden beklentisi farklı olduğu gibi, çocukların mizaçları, ilgi alanları ve yeni ortamlara uyum biçimleri de birbirinden farklıdır. Bu nedenle bir eğitim modelini yalnızca popüler olduğu için seçmek yerine, kurumun o modeli nasıl uyguladığına ve çocuğun ihtiyaçlarına bakmak daha sağlıklı olur.

Günlük programda serbest oyun, hareket, açık hava, sanat, dil etkinlikleri, dinlenme ve öğretmen yönlendirmeli çalışmalar arasındaki dengeyi sormak, kullanılan eğitim modelinin isminden daha fazla bilgi verebilir.

OYUN TEMELLİ EĞİTİM: AVCILAR'DA ÇOCUK GELİŞİMİNE ODAKLANAN ANAOKULLARI

Oyun, okul öncesi dönemde çocukların çevrelerini keşfetmeleri, akranlarıyla iletişim kurmaları ve çeşitli gelişim alanlarını kullanmaları için temel araçlardan biridir. MEB'in okul öncesi uyum çalışmalarında da oyun ve yaşantıya dayalı etkinliklere yer verilmektedir.

Ancak "oyun temelli eğitim" ifadesi her kurumda aynı günlük program anlamına gelmez. Çocuğun gün içinde ne kadar serbest oyun oynadığı, açık havaya ne sıklıkta çıktığı, öğretmenin oyundaki rolü ve masa başı etkinliklere ne kadar zaman ayrıldığı kayıt görüşmesinde sorulabilir.

Bir eğitim yaklaşımının bütün çocuklarda belirli bir akademik veya psikolojik sonucu garanti ettiğini söylemek doğru değildir. Bu nedenle kurumun gerçek uygulaması ile çocuğun bireysel ihtiyaçları birlikte değerlendirilmelidir.

İNGİLİZCE AĞIRLIKLI ANAOKULLARI: AVCILAR'DA İKİDİLLİ EĞİTİM SEÇENEKLERİ

Okul öncesi yabancı dil uygulamaları kurumdan kuruma farklılık gösterebilir. Bazı okullarda İngilizce haftanın belirli saatlerinde branş dersi olarak sunulurken, bazı programlarda yabancı dil günlük etkinliklerin daha geniş bir bölümüne dahil edilebilir.

"Bilingual" veya "ikidilli" ifadesinin kullanılması da tek başına programın niteliğini açıklamaz. Haftalık yabancı dil süresinin ne kadar olduğu, eğitimi hangi öğretmenlerin verdiği ve İngilizcenin hangi günlük etkinliklerde kullanıldığı kurumdan öğrenilmelidir.

Avcılar Okyanus Kolejinin güncel okul öncesi eğitim sayfasında İngilizce eğitiminin yabancı dil öğretmenleri ile ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenler tarafından verildiği belirtilmektedir. Bu bilgi yalnızca söz konusu kurumun kendi programına ilişkindir ve Avcılar'daki bütün anaokullarına genellenemez.

AVCILAR ANAOKULU ÜCRETLERİ: 2026 GÜNCEL KARŞILAŞTIRMA

Avcılar'daki bütün özel anaokullarına uygulanabilecek doğrulanmış tek bir 2026 aylık ücret aralığı bulunmamaktadır. Ücretler kurumun programına, eğitim süresine, yemek, servis ve diğer ek hizmetlerine göre değişebilir.

Bu nedenle internette kaynak gösterilmeden yayımlanan "Avcılar ortalama anaokulu fiyatı" tablolarını kesin veri olarak değerlendirmemek gerekir.

Resmî okul öncesi kurumlarında ise eğitim hizmeti ücretsiz olmakla birlikte mevzuat kapsamında katkı payı alınabilir. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yemek hizmetli katkı payı tavanını 3.200 TL, yemek hizmetsiz katkı payı tavanını ise 1.350 TL olarak açıklamıştır.

Bu rakamlar tavan, yani üst sınırdır. Her resmî anaokulunun mutlaka bu tutarı tahsil edeceği anlamına gelmez. Okul yönetimleri kendi katkı paylarını belirlenen üst sınırı aşmayacak şekilde belirler.

Aylık Eğitim Ücreti: Tam Gün ve Yarım Gün Seçenekleri

Özel anaokullarında yalnızca aylık eğitim ücretine bakmak sağlıklı bir karşılaştırma için yeterli değildir. Aynı tutara sahip iki kurumun sunduğu hizmetler birbirinden farklı olabilir.

Kontrol Edilecek Kalem Kuruma Sorulacak Soru Eğitim ücreti Yıllık toplam ücret ve taksit sayısı nedir? Tam gün / yarım gün Günlük eğitim saatleri tam olarak nedir? Yemek Hangi öğünler ücrete dahildir? Yabancı dil ve branş etkinlikleri Ayrıca ücretlendirilen ders veya etkinlik var mı? Kırtasiye / materyal Eğitim ücretine dahil mi, ayrıca mı tahsil ediliyor? Servis Ayrı ücretlendiriliyor mu ve güzergâha göre değişiyor mu? Yaz dönemi Temmuz ve ağustosta eğitim ve ücretlendirme nasıl uygulanıyor? Kayıt sözleşmesi İlan edilen ücretler ile sözleşmedeki kalemler birbiriyle uyumlu mu?

MEB'e bağlı özel öğretim kurumları ücret ilanlarını MEBBİS'e girmekle yükümlüdür. Bu nedenle kayıt öncesinde kurumun ilan ettiği ücretleri, size sunulan yazılı tarife ve kayıt sözleşmesiyle birlikte kontrol etmeniz gerekir.

Resmî okul öncesi kurumlarında ise İstanbul için açıklanan 2026-2027 katkı payı tavanları dikkate alınmalıdır. Belirlenen tavanın üzerinde bir talep olduğunu düşünüyorsanız okul yönetiminden veya ilgili millî eğitim müdürlüğünden bilgi isteyebilirsiniz. Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'nin güncel numarası 444 0 632'dir.

DEVLET DESTEĞİ VE ANAOKULU TEŞVİKLERİ: AVCILAR'DA NASIL YARARLANILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetimindeki özel kreş, gündüz bakımevleri ve özel çocuk kulüplerinde kapasitenin yüzde 3'ü, Bakanlık tarafından belirlenen gruplardaki çocukların ücretsiz bakım hizmetinden yararlanması için ayrılmaktadır.

Bu uygulama yalnızca belirli bir gelir düzeyinin altındaki ailelerle sınırlı değildir. Bakanlığın güncel açıklamasına göre öncelikli grupların yanı sıra ekonomik gücü yetersiz değerlendirilen bazı ailelerin çocukları da sosyal inceleme sonucunda ücretsiz bakım hizmetinden yararlanabilir.

Başvuru illerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne dilekçeyle yapılır. Yerleştirme, sosyal çalışma görevlisi tarafından hazırlanan sosyal inceleme raporu doğrultusunda değerlendirilir.

Resmî okul öncesi kurumlarında da katkı payından muafiyete ilişkin mevzuat hükümleri bulunmaktadır. Durumlarını belgeleyen şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocuklarına ilişkin muafiyet ile yoksul aile çocuklarına yönelik muafiyet mevzuatta düzenlenmektedir. Muafiyet kapsamındaki çocuklardan özel eğitim ihtiyacı olanlara öncelik tanınır. Güncel kapsam ve belgelendirme şartları için okul idaresinden veya Avcılar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünden bilgi alınmalıdır.

Diğer sosyal yardımların başvuru kanalı ise programa göre değişebilir. Bu nedenle bütün okul öncesi destekleri için tek bir kuruma başvurulması gerektiği şeklinde genel bir yönlendirme yapmak doğru değildir. Güncel şartlar ilgili kurumdan veya e-Devlet üzerinden kontrol edilmelidir.

SSS: AVCILAR ANAOKULLARI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Avcılar'da okul öncesi eğitim kurumu arayan ebeveynlerin en çok merak ettiği konuların başında okul seçimi, kayıt dönemleri, ücretler ve ziyaret sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiği gelmektedir.

AVCILAR'IN EN İYİ ANAOKULU HANGİSİ? 2026 EDİTÖR SEÇİMİ

Avcılar'ın "en iyi" anaokulu, ailenin beklentilerine ve çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre değişir. Bir aile için eve yakınlık ve ulaşım kolaylığı ön plandayken, başka bir aile için sınıf mevcudu, açık hava süresi, yabancı dil programı veya eğitim yaklaşımı daha önemli olabilir.

Bu rehberde adı geçen Denizköşkler İlkokulu ana sınıfı, Ambarlı Selahattin ve Müzeyyen Kaçaker Anaokulu, Abdülkadir Öztemir Anaokulu ve Avcılar Okyanus Koleji Okul Öncesi farklı kurum türlerine ilişkin güncel örneklerdir. Bu kurumların içerikte yer alması bir başarı sıralaması veya editör tavsiyesi anlamına gelmez.

En sağlıklı yöntem birkaç kurumu ziyaret ederek öğretmen kadrosunu, sınıf mevcudunu, günlük programı, güvenlik uygulamalarını, fiziksel koşulları, ücretleri ve çocuğun kuruma verdiği tepkiyi birlikte değerlendirmektir.

AVCILAR'DA ANAOKULU KAYIT DÖNEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar temmuz ayında başlar. Kayıt işlemi, ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

Okul öncesinde kurumun kapasitesi, kayıt alanı ve yaş grupları kayıt sürecini etkileyebileceği için resmî anaokulu veya ana sınıfına başvuracak ailelerin ilgili okulun güncel duyurularını takip etmesi gerekir.

Özel anaokulları, özel okulların okul öncesi birimleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetimindeki özel kreş ve gündüz bakımevleri için bütün kurumları bağlayan tek bir erken kayıt başlangıç tarihi bulunmamaktadır. Kurumlar kendi kayıt ve kampanya takvimlerini belirleyebilir. Bu nedenle erken kayıtların her kurumda şubat veya mart ayında başladığını söylemek doğru değildir.

2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi öğrencilerinin uyum haftası 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı.

ANAOKULU SEÇMEDEN ÖNCE OKUL ZİYARETİ NASIL PLANLANIR?

Değerlendirmek istediğiniz kurumlarla önceden iletişim kurarak ziyaret için randevu oluşturabilirsiniz. Ziyaret sırasında yalnızca sınıfların görünümüne değil, kurumun günlük işleyişine ilişkin somut bilgilere odaklanmak daha yararlıdır.

Kurumun hangi bakanlığın denetiminde olduğunu, çocuğunuzun gireceği sınıfın güncel mevcudunu, öğretmenin mezuniyet ve deneyimini, yemek ve dinlenme düzenini, açık hava süresini, giriş-çıkış güvenliğini, yangın ve tahliye planını, veli bilgilendirme yöntemlerini ve ücret kapsamında sunulan hizmetleri sorun.

Özel kurumlarda ilan edilen ücretleri size verilen yazılı tarife ve kayıt sözleşmesiyle karşılaştırın. Resmî okul öncesi kurumlarında ise okul tarafından belirlenen katkı payının İstanbul için açıklanan tavan tutarı aşıp aşmadığını kontrol edebilirsiniz.

Son kararı yalnızca sosyal medya paylaşımlarına, internet yorumlarına veya okulun kullandığı "Montessori", "bilingual", "STEM" gibi tanıtım ifadelerine dayanarak vermek yerine, bu ifadelerin günlük eğitim programına nasıl yansıdığını yerinde görmeye çalışın.

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