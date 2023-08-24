Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Silivri'de riskli binalar kentsel dönüşüm ile yenileniyor

İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını ilçe ilçe takip eden AA, 39 ilçenin yaşlı ve riskli bina sayılarını, belediyelerin bu kapsamda yürüttükleri faaliyetleri kamuoyu ile paylaşıyor.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yenilenen 1967 binanın anahtar teslimlerinin yapıldığını söyledi.

Kentsel dönüşümde yerinde dönüşüm, uzlaşmaya dayalı dönüşüm ve hız olmak üzere üç temel ilkeyi baz aldıklarına vurgu yapan Hançerli, "Temmuz ayı itibarıyla 1967 bina kentsel dönüşüm kapsamında yenilendi. Bu rakam, 27 bin konuta tekabül ediyor. 27 bin konut da 100 bini aşkın insanın yaşamının güvenli hale geldiği, riskli binadan çıkıp güvende olduğunu kanıtlıyor. Bu kapsamda biz de yoğun bir tempoyla kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

Vatandaşların dönüşüme gönüllü olmasının önemli olduğunu aktaran Hançerli, bu çalışmaların insanların hayatlarının kurtulmasına vesile olduğuna dikkati çekti.

Hançerli, "Meselemiz olağan ve normal bir zamanda binaları yenilemek, daha güzel bir binaya taşınmak, yaşam alanının daha konforlu olması değil, meselemiz hayat kurtarmak. Dolayısıyla hızlı olmak durumundaydık. Bu üç ilke aslında işin de sırrı." diye konuştu.

Kentsel dönüşüm kapsamında yaşanan sorunlardan söz eden Hançerli, imar problemleri gibi teknik sorunların olduğunu kaydetti.

Hançerli, maliklerin kendi aralarında uzlaşmasının kentsel dönüşümde en önemli unsurlardan olduğunu sözlerine ekledi.

KANARYA'DA 3'TE 2'YE KATILMAYANLARIN PAYLARI AÇIK ARTTIRMA İLE SATILDI

Küçükçekmece Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, ilçede 2000 yılı öncesine ait 28 bin 156 bina bulunuyor. 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası'nın yürürlüğe girdiği 2012 yılından bu güne ilçede tespit edilen 7 bin 307 riskli yapıdan 6 bin 709'unun yıkımı gerçekleşti.

Kanarya Mahallesi 5514 parsel ve çevresini kapsayan alan 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan ilan edildi. Söz konusu alandaki çalışmalar için 3'te 2 oranında malik çoğunluğu sağlanırken, çoğunluğa katılmayanların arsa paylarının satışının, taşınmazın rayiç bedeli gözetilerek açık artırma usulü ile gerçekleştireceği belirtildi.

Küçükçekmece'nin 10 yıl önce riskli alan ilan edilen Küçükçekmece meydanı ve çevresinde de kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı.

Bu arada, Küçükçekmece'de 1. derece deprem bölgesindeki ilçe merkezi, Sefaköy, Halkalı, İkitelli, Küçükçekmece Gölü civarı ve Yenibosna Basın aksı bölgelerine kentsel dönüşümü teşvik edici (plan notu düzenlemesi) ve uygulamayı kolaylaştırıcı şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan projenin 26 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylandığı hatırlatıldı.

BAKIRKÖY'DE 132 YÜKSEK RİSKLİ BİNA BULUNUYOR

Bakırköy Belediyesi'nden edinilen bilgiye göre, ilçede 11 bin 594 bina bulunuyor. 6306 sayılı riskli yapılar hakkında kanun uyarınca halihazırda yüksek riskli 132 bina bulunurken, 67 binanın boşaltılması için tebligatlar tamamlandı. 65 binanın tebligatlarının ise tapu müdürlüğünden gelecek tebligat ve adres bilgisi yazısına müteakiben yapılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan bilgilendirmede, "Bakırköy Belediyesi olarak, olası bir depreme karşı yaptığımız hazırlıklar kapsamında, 780 bin metrekare barınma alanı, 59 adet toplanma alanı oluşturduk.17 adet afet konteyneri, 5 adet barınma alanına 30 bin kapasiteli çadır alanı belirledik. Belediyemiz, gerek gönüllülerimiz ve bilinçli halkımızla, gerekse afet konusunda düzenlediği panel ve toplantılarla, Bakırköy Arama Kurtarma birimi ve çalışanlarıyla olası bir afet durumda her türlü müdahaleye 7/24 hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

SİLİVRİ'DE RİSKLİ 408 BİNA YIKILIRKEN 59 BİNAYA İLİŞKİN MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Silivri Belediyesi'nden alınan bilgiye göre ilçede 51 bin 96 yapı bulunuyor. Bu yapılardan 24 bin 904'ü 2000 yılı öncesi yapılardan oluşurken 26 bin 192'si ise 2000 yılı sonrası yapılardan oluşuyor.

İlçede 6306 sayılı kanun kapsamında yürütülen çalışmalara toplam 2 bin 216 bağımsız birimden oluşan 467 yapının riskli olduğu tespit edildi.

Bu yapılardan 1734 bağımsız birimden oluşan 408 bina yıkılırken 59 binaya ilişkin ise riskli yapı tespiti, mahkeme ve tebligat sürecine ilişkin iş ve işlemler devam ediyor.

İlçede kentsel dönüşüm kapsamında belediyenin katkılarıyla yürütülen proje kapsamında 116 konut ve 7 dükkandan oluşan Varnalı Konutlarının yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslimi yapıldı.

İlçede geçmiş yıllarda yaşanan sel felaketi nedeniyle Boğluca deresi çevresindeki 153 hektarlık alandaki "yapı yasaklı alan" sorunu da Silivri ve İBB meclisinin kararıyla ortadan kaldırılarak kentsel dönüşümün önü açıldı.

İlçe genelinde kentsel dönüşüme engel teşkil eden İmar Planlarından kaynaklı sorunlar yürütülen çalışmalarla düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre ruhsatlı yapıların ilk yapıldığı tarihte verilen kat hakkının kentsel dönüşüm kapsamında korunması sağlandı.

