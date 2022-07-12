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  4. Avcılar'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Avcılar'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

12.07.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tahtakale Mahallesi Buse Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

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