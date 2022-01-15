Avcılar'da 3 kişinin minibüsü yakma anı güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da 3 kişinin kullanılmayan minibüsü yakma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeşilkent Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan ve uzun süredir kullanılmadığı belirtilen minibüs, kimlikleri belirsiz 3 kişi tarafından ateşe verildi.

Mahalle sakinleri, toprak ve su atarak aracı tamamen saran alevleri söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Bu arada, olay yeri yakınındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 kişinin minibüsün içine attıkları torbayı yakmaları ve araç alev aldıktan sonra sakin bir şekilde ayrılmaları yer aldı.

Görüntülere, mahallelinin yangını toprak ve su ile söndürme çabaları da yansıdı.

