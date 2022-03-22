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  4. Avcılar'da 5 katlı boş binanın yıkım çalışmaları sırasında çökmesi kameralara yansıdı

Avcılar'da 5 katlı boş binanın yıkım çalışmaları sırasında çökmesi kameralara yansıdı

22.03.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da 5 katlı boş binanın yıkım çalışmaları sırasında çökmesi kameralara yansıdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında önceden boşaltılan 5 katlı binanın yıkım ekibinin çalışması sırasında çökmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Mahallesi Denizköşkler Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında önceden boşaltılan 5 katlı bina, önceki gün yıkım ekiplerinin çalıştığı sırada aniden çöktü.

Binanın çökme anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, binanın çökmesi sırasında önlem amacıyla cadde kenarına kurulan demir sacların yola devrilmesi, etrafa moloz yığınlarının saçılması ve oluşan toz bulutunun dağılması görülüyor.

Bölgede esnaflık yapan Sabit Kurtgöz, gazetecilere, iş yerinde otururken bir anda gürültü duyduğunu anlatarak, "İçeride müşterilerimiz vardı. Camlarımız sallandı. Biz deprem oluyor dedik. Etrafa yayılan toz nedeniyle bir yandan herkes içeriye kaçmaya başladı. Allah'tan buradan araba, insanlar falan geçmiyordu. Büyük bir faciadan dönüldü." diye konuştu.

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