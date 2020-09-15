Avcılar’da bin riskli bina kentsel dönüşüme girdi

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin “Hayat kurtarma hareketi” adını verdiği çalışmalar kapsamında bin riskli bina kentsel dönüşüme girerken 825 binanın yıkımı gerçekleşti.

Göreve geldiği günden itibaren kentsel yenilenme konusunu odak noktası ve önceliği olarak belirleyen Başkan Hançerli’nin talimatıyla Avcılar’da riskli binaların dönüşümüne hız verildi. 1999 Marmara Depremi’nde zarar gören yerleşim birimleri arasında bulunan Avcılar’da, riskli binalarda deprem korkusuyla yaşayan yüz binlerce insanın hayatını etkileyecek kentsel yenileme çalışmaları ile bugüne kadar bin bina yenilenme sürecine girerken 825 binanın yıkımı gerçekleşti.

“Deprem Sayacı” oluşturuldu

Kentsel planlanmanın sağlıklı oluşabilmesi için belediye bünyesinde oluşturulan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında kentteki riskli binalar tek tek tespit edildi. Tespit edilen bu binaların yenilenme süreçleri, belediyenin geliştirdiği ‘Deprem Sayacı’ adı verilen bir mobil uygulama ile an ve an takip edilebiliyor.