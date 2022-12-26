YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Avcılar'da ev sahibiyle tartışan kiracının boşalttığı evi yaktığı iddia edildi

Avcılar'da ev sahibiyle tartışan kiracının boşalttığı evi yaktığı iddia edildi

26.12.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da ev sahibi ile tartışan kiracının boşalttığı evde yangın çıkardığı iddia edildi, patlamada evin duvarları yıkıldı.

Avcılar'da ev sahibiyle tartışan kiracının boşalttığı evi yaktığı iddia edildi

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi Doruk Sokak'ta 3 katlı binanın birinci katında yaşayan kiracı, evinin boşaltılmasını isteyen ev sahibiyle tartıştı.

Ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan tartışmanın ardından, kiracının evi boşalttıktan ateşe verdiği iddia edildi.

Evden alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin kısa sürede sardığı evde meydana gelen patlamanın etkisiyle dairenin duvarları yıkıldı.

Patlamanın ardından üst katlarda ve yan binalarda yaşayanlar sokağa çıkarken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Patlamanın etkisiyle molozlar sokağa saçılırken binanın üst katlarındaki sakinler, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

"VALİZİNİ ALDIĞINI GÖRDÜK"

Kiracının ev sahibiyle tartıştıktan sonra evi yaktığını iddia eden mahalle sakinlerinden Ali Örünç, "Kiracı ev sahibiyle tartıştıktan sonra 'evi yakacağım, yıkacağım' demiş. Ben ev sahibine ‘yakamaz’ dedim. Ama adam gerçekten de evi yakmış. Valizini aldığını gördük. Çocuklarını alıp gitti. Binayı yakıp gitmiş." diye konuştu.

Yangının ardından evde büyük bir patlama olduğunu anlatan Örünç, "Tüptür herhalde, çok büyük bir patlama olmuş. Ben yangından sonra içeriye girmeye çalıştım. Üst kattaki çocukları çıkardık." dedi.

Olayda kimsenin yaralanmadığını söyleyen Örünç, şöyle konuştu:

"Çoluğunu çocuğunu alıp gitmiş. Ama olan buradaki komşularımıza oldu. Üst katta çocukları indirdik, çok korkmuşlardı. Biz de korktuk, ne olduğunu anlamadık. Yaralı yok, indirdik çocukları. Maddi zarar oldu. O da düzelir."

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken mahalle sakinleri tarafından çekilen görüntülerde evden alevlerin yükseldiği görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'de dronlu trafik denetimiKadıköy'de dronlu trafik denetimi
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 52 metreyi aştıYusufeli Barajı'nda su seviyesi 52 metreyi aştı
Aksaray'da çöpten 15 bin haneye yetecek elektrik üretiliyorAksaray'da çöpten 15 bin haneye yetecek elektrik üretiliyor
Anahtar Kelimeler:
patlama yangın İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Aralık Pazartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:21
Öğle
13:09
İkindi
15:28
Akşam
17:48
Yatsı
19:15
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Saç kurutma makinesini çalıştıran köpek bir evi ateşe verdi!

Saç kurutma makinesini çalıştıran köpek bir evi ateşe verdi!

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.