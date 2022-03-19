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Avcılar'da kamyonetle çarpışan servisin sürücüsü yaralandı

19.03.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da kamyonetle çarpışan servisin sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında servis sürücüsü yaralandı.

Eski İstanbul Caddesi Edirne istikametinde seyir halindeki Sezgin Fenerci idaresindeki 34 LYM 228 plakalı içinde yolcu bulunmayan servis minibüsü, karşı yönden gelen Behzat Top'un kullandığı 34 BEH 600 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan servis şoförü Fenerci, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Fenerci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından caddede trafik yoğunluğu meydana geldi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Avcılar

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