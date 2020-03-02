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  4. Avcılar'da kaykay pistinden düşen kişi yaralandı

Avcılar'da kaykay pistinden düşen kişi yaralandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.03.2020 18:36 | Son Güncelleme

Avcılar'da kaykay pistinden düşen kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir parktaki kaykay pistinden düşerek yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, üzerinden kimlik çıkmayan kişi, Kemal Sunal Caddesi'ndeki bir parkta bulunan kaykay pistinde düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar Polis Yaralanma

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