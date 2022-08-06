Avcılar'da kendisini eve kilitleyen kişi polis zoruyla çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Avcılar'da kendisini eve kilitleyen kişi, ikna edilemeyince polis zoruyla çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'ta oturan M.İ.Y, ikinci kattaki dairesinin penceresinden bağırmaya başladı.
Bu kişinin çevredekilerin uyarılarını dikkate almaması ve kendisini eve kilitlemesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlileri, M.İ,Y'nin atlama ihtimaline karşı evin önüne atlama yatağı açtı. Polis ekipleri de bu kişiyi ikna etmeye çalıştı.
İkna çabaları başarılı olmayınca olay yerine Özel Harekat polisleri çağırıldı.
Ekipler, dairenin kapısını kırarak dışarıya çıkardıkları M.İ.Y'yi polis merkezine götürdü.
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