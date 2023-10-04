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  4. Avcılar’da korkutan çatı yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

Avcılar’da korkutan çatı yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

04.10.2023 13:49 | Son Güncelleme:
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Avcılar’da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, ev sahibi genç uzun süre gözyaşı döktü.

Yangın, Avcılar Cihangir Mahallesi Yelken Sokak’ta saat 12.30’da 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgilere göre, çatıda onarım sırasında çıktığı belirtilen yangında alevler kısa sürede büyüdü.

Dumanları fark eden ev sahibi ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde bulunan ve dumandan etkilenen yaşlı adama 112 sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın sırasında evde olan vatandaş, “Arkadaşlarımla konuşuyordum, o sırada çatının onarıldığını gördüm. Çatı yanıp tutuştu. İtfaiye ekiplerine haber vermişlerdi. Adam onarırken duman çıktı, fark ettim yangın çıkacağını” dedi.

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