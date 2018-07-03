SPOR

Avdija Vrsajevic, Akhisarspor'da

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 03.07.2018 15:13 | Son Güncelleme

Süper Lig'de şimdiye kadar Kayserispor'dan Güray Vural ve Gençlerbirliği'nden Elvis Manu'ya 3'er yıllık sözleşme imzalatan Akhisarspor, Osmanlıspor'dan sağ bek Avdija Vrsajevic'i de renklerine bağladı

Avdija Vrsajevic, Akhisarspor'da

Ülkesinde Zeljeznicar takımında profesyonel olan 32 yaşındaki Boşnak oyuncu, Slovakya'da Tatran Presov, Hırvatistan'da Hajduk Split'te de oynadı.

Son 3 sezondur Süper Lig'de Osmanlıspor forması giyen, teknik direktör Safet Susic'le aynı ülkeden olan Vrajevic, Akhisar'a transferini kendi sosyal medya hesabından, "Osmanlıspor'la olan sözleşmem birkaç gün önce sona erdi ve yarın özgür bir oyuncu olarak Akhisarspor'a imza atacağım" mesajıyla duyurdu.

Yeni sezon öncesi antrenmanlarını ilçede sürdüren Akhisarspor, 6 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek.

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Safet Susic Akhisarspor'un 7. teknik direktörü olduSafet Susic Akhisarspor'un 7. teknik direktörü oldu
Elvis Manu, Akhisar Belediyespor'daElvis Manu, Akhisar Belediyespor'da
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Avdija Vrsajevic akhisarspor

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