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Averaj nedir? İkili averaj nedir? İşte averaj durumu

15.05.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Toto Süper Lig şampiyonluk ve küme düşme hattı için son karşılaşmalar bu akşam oynanacak. Puanları durumu birbirine yakın olan takımların eşit puana gelme ihtimalleri bulunurken, ikili averaj ve genel averaj gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Peki, ikili averaj ve genel averaj nedir? İşte, ayrıntılar...

Averaj nedir? İkili averaj nedir? İşte averaj durumu

Süper Lig’de bu akşam 2020-2021 sezon şampiyonu belli olacak. Süper Lig'in son haftası olan 42. haftada Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında rekabet yaşanırken puanı eşit olma ihtimali olan takımlar da bulunuyor. Peki, ikili averaj ne anlama gelir? İşte, detaylar...

AVERAJ NEDİR?

TFF mevzuatında yer alan bilgiler şu şekilde:

1- Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirilmelerine "Puan Usulü Sistemi" ismi verilir. Buna göre, yapılan müsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir) puan verilir ve kaybeden takıma ise puan verilmez.

2- "Müsabaka Statüleri"nde ve her sezon öncesinde yayımlanan "Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar"da aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır:

Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.

a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,

II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır

IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak müsabaka(lar) neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

TFF gerekli gördüğü hallerde, gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekilde uygulamaya karar verebilir.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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