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AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapılacak

31.08.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapılacak

İZMİR (AA) - Otomobil sporlarında AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı 4 Eylül Pazar günü İzmir'in Kınık ilçesinde gerçekleştirilecek.

İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla gerçekleştirilecek yarış 5,8 kilometre uzunluğundaki Kınık-Köseler yolunda koşulacak.

Toplam 4 kategoride 30 sporcunun yer alacağı yarışta katılımcılar 3 çıkış gerçekleştirecek.

Saat 12.00’de başlayacak yarış, saat 18.00’de Kınık Meydanı’nda gerçekleştirilecek ödül töreni ile son bulacak.

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otomobil sporları

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