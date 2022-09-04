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AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapıldı

04.09.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapıldı

AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapıldı

İZMİR (AA) - Otomobil sporlarında İzmir'in Kınık ilçesinde gerçekleştirilen AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağında dereceye girenler belli oldu.

İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü tarafından gerçekleştirilen 2022 sezonu 5. tırmanma yarışı, 5,8 kilometre uzunluğundaki Köseler yolunda üç çıkış olarak koşuldu.

Kategori 1'de Ülkü Motorsport'tan İlker Aktaş, kategori 2'de aynı takımdan Cem Yudulmaz, kategori 3'te Neo Motorspor'dan Ahmet Keskin, kategori 4'te ise GP Garage My Team'den Selim Bacıoğlu birinci sırayı aldı.

Yarışın takımlar birincisi Ülkü Motorsport olurken, 5 kadın sporcunun yer aldığı kadınlar klasmanında Eda Soylu birinci oldu.

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, 1-2 Ekim'de Istanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek altıncı ayak yarışı ile sürecek.

AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapıldı

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