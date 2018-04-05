Avlu 2. yeni bölüm izle: Deniz’in tek şahidi müdür Nihal!

Avlu 2. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Star TV'de geçen hafta başlayan ve sosyal medyada en çok konuşulan konu olan Avlu dizisi, yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Demet Evgar, Şebnem Dönmez, Nursel Köse, Ceren Moray'ın başrolünde oynadığı Avlu 2. bölümde Deniz, cezaevi müdürü Nihal'i bıçaklamak ile suçlanmaktadır. Deniz daha ne olduğunu, nereye geldiğini anlayamadan diğer mahkumlar onun üzerine oyunlar oynamaya başladı. Kudret ise Deniz'i kendi tarafına çekerek güçlenme peşinde. Bu yüzden Deniz'e suçlanmadan aklanması için yardım edebileceğini söylüyor.
Cezaevinde çıkan kargaşa hala devam etmektedir. Kamuoyunun artık bütün ilgisi cezaevinin üzerindedir. Nihal’i bıçakladığı düşünülen Deniz’in ise yalnızca bir şahidi vardır; kanlar içinde hastaneye kaldırılan müdür Nihal. Yaşanan bu olay içerdeki güç dengelerini değiştirecektir. Deniz daha ne olduğunu, nereye geldiğini anlayamadan diğer mahkumlar onun üzerine oyunlar oynamaya başlamıştır bile.
AVLU DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU
Avlu, koca bir ömrü dört duvar arasına sıkıştırmış kadınların; bu kadınların mutluluk, hüzün, umut, arkadaşlık ve düşmanlıklarının hikayesi… Hikayemiz, uzun süredir şiddet gördüğü eşini vurduğu iddiasıyla tutuklanan Deniz’le başlar. Deniz’le beraber cezaevini öğrenir, Deniz’le beraber içerideki ağaları, onları temizlemek isteyen yönetimi, bin bir çeşit mahkûmu, gardiyanı hatta cezaevinde doğmuş, parmaklıkların dışını hiç görmemiş çocukları tanırız.
Suçlarının ve günahlarının cezasını çeken bu kadınların, ayakta kalma çabalarını; sahip oldukları tek şey olan umuda nasıl sıkı sıkı tutunduklarını izleriz. Ve en önemlisi iktidar için verilen savaşlara, yeni suçlara, şiddete ve günahlara tanık oluruz.
Sonuçta, cezaevi bizim için önünden geçip gittiğimiz taş duvarlardır. İçeride ne olduğunu düşünmeyiz bile belki… Ama onların, evidir.
Demet Evgar - Deniz Demir
Ceren Moray - Azra Kaya
Nursel Köse - Kudret Öztürk
Kenan Ece - Murat Ünal
Teoman Kumbaracıbaşı - Hakan Demir
Ruçkan Çalışkur - Nilgün Demir
Şebnem Dönmez - Nihal Ünal
Çağdaş Onur Öztürk - Oktay Boran
Deniz Barut - Melis Ersoy
Onuryay Evrentan Atasalihi - Özlem Balaban
Eslem Akar - Ecem Demir
Şeyla Halis - Jale Şahin
Ayça Damgacı - Hasret Şengül
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