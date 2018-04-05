MAGAZİN

Avlu 2. yeni bölüm izle: Deniz’in tek şahidi müdür Nihal!

DİZİ HABERLERİ  | 05.04.2018 13:59 | Son Güncelleme

Avlu 2. yeni bölümü ile bu akşam Star TV ekranlarına geliyor. Geçen hafta ilk bölümü ile büyük ilgi gören Avlu dizisi yeni bölümünde neler olacak? Başrollerinde Demet Evgar, Şebnem Dönmez, Nursel Köse, Ceren Moray'ın yer aldığı Avlu 2. bölümde Deniz, kocasından sonra Nihal'i öldürmeye teşebbüs suçu ile karşı karşıya kalıyor. Cezaevinde iki güçlü kadının arasında kalan Deniz'in tek şahidi ise Nihal. İşte Avlu 2. yeni bölüme dair detaylar...

Avlu 2. yeni bölüm izle: Deniz’in tek şahidi müdür Nihal!

Avlu 2. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Star TV'de geçen hafta başlayan ve sosyal medyada en çok konuşulan konu olan Avlu dizisi, yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Demet Evgar, Şebnem Dönmez, Nursel Köse, Ceren Moray'ın başrolünde oynadığı Avlu 2. bölümde Deniz, cezaevi müdürü Nihal'i bıçaklamak ile suçlanmaktadır. Deniz daha ne olduğunu, nereye geldiğini anlayamadan diğer mahkumlar onun üzerine oyunlar oynamaya başladı. Kudret ise Deniz'i kendi tarafına çekerek güçlenme peşinde. Bu yüzden Deniz'e suçlanmadan aklanması için yardım edebileceğini söylüyor.

AVLU 2. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezaevinde çıkan kargaşa hala devam etmektedir. Kamuoyunun artık bütün ilgisi cezaevinin üzerindedir. Nihal’i bıçakladığı düşünülen Deniz’in ise yalnızca bir şahidi vardır; kanlar içinde hastaneye kaldırılan müdür Nihal. Yaşanan bu olay içerdeki güç dengelerini değiştirecektir. Deniz daha ne olduğunu, nereye geldiğini anlayamadan diğer mahkumlar onun üzerine oyunlar oynamaya başlamıştır bile.

AVLU DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU

Avlu, koca bir ömrü dört duvar arasına sıkıştırmış kadınların; bu kadınların mutluluk, hüzün, umut, arkadaşlık ve düşmanlıklarının hikayesi… Hikayemiz, uzun süredir şiddet gördüğü eşini vurduğu iddiasıyla tutuklanan Deniz’le başlar. Deniz’le beraber cezaevini öğrenir, Deniz’le beraber içerideki ağaları, onları temizlemek isteyen yönetimi, bin bir çeşit mahkûmu, gardiyanı hatta cezaevinde doğmuş, parmaklıkların dışını hiç görmemiş çocukları tanırız.

Suçlarının ve günahlarının cezasını çeken bu kadınların, ayakta kalma çabalarını; sahip oldukları tek şey olan umuda nasıl sıkı sıkı tutunduklarını izleriz. Ve en önemlisi iktidar için verilen savaşlara, yeni suçlara, şiddete ve günahlara tanık oluruz.

Sonuçta, cezaevi bizim için önünden geçip gittiğimiz taş duvarlardır. İçeride ne olduğunu düşünmeyiz bile belki… Ama onların, evidir.

Demet Evgar - Deniz Demir
Ceren Moray - Azra Kaya
Nursel Köse - Kudret Öztürk
Kenan Ece - Murat Ünal
Teoman Kumbaracıbaşı - Hakan Demir
Ruçkan Çalışkur - Nilgün Demir
Şebnem Dönmez - Nihal Ünal
Çağdaş Onur Öztürk - Oktay Boran
Deniz Barut - Melis Ersoy
Onuryay Evrentan Atasalihi - Özlem Balaban
Eslem Akar - Ecem Demir
Şeyla Halis - Jale Şahin
Ayça Damgacı - Hasret Şengül

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avlu avlu 2. bölüm avlu yeni bölüm star tv

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik

Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik

İlginizi Çekebilir

Çukur'da efsane şarkıdaki o kelime sansürlendi!

Çukur'da efsane şarkıdaki o kelime sansürlendi!

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Diriliş Ertuğrul 113. yeni bölüm fragmanı: Diriliş Ertuğrul'da kim öldü?

Diriliş Ertuğrul 113. yeni bölüm fragmanı: Diriliş Ertuğrul'da kim öldü?

Sen Anlat Karadeniz dizisinde şoke eden kadına şiddet sahnesi! Vedat bu defa Berrak'a işkence yaptı

Sen Anlat Karadeniz dizisinde şoke eden kadına şiddet sahnesi! Vedat bu defa Berrak'a işkence yaptı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Siyah Beyaz Aşk 25. yeni bölüm fragmanı: Yiğit'in intikamı alınıyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 25. yeni bölüm fragmanı: Yiğit'in intikamı alınıyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

BÖRÜ 5. Bölüm izle: Son bölümde mahşerin ayak sesleri artıyor!

BÖRÜ 5. Bölüm izle: Son bölümde mahşerin ayak sesleri artıyor!

4 Mart Reyting sonuçları: Gecenin birincisi Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu?

4 Mart Reyting sonuçları: Gecenin birincisi Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu?

Söz 41. yeni bölüm fragmanı: Hafız'a son veda! (Söz son bölüm izle)

Söz 41. yeni bölüm fragmanı: Hafız'a son veda! (Söz son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 11. son bölüm izle: Düğün mü cenaze mi? (Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Sen Anlat Karadeniz 11. son bölüm izle: Düğün mü cenaze mi? (Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.