Avlu 2. yeni bölüm izle: Deniz’in tek şahidi müdür Nihal!

Avlu 2. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Star TV'de geçen hafta başlayan ve sosyal medyada en çok konuşulan konu olan Avlu dizisi, yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Demet Evgar, Şebnem Dönmez, Nursel Köse, Ceren Moray'ın başrolünde oynadığı Avlu 2. bölümde Deniz, cezaevi müdürü Nihal'i bıçaklamak ile suçlanmaktadır. Deniz daha ne olduğunu, nereye geldiğini anlayamadan diğer mahkumlar onun üzerine oyunlar oynamaya başladı. Kudret ise Deniz'i kendi tarafına çekerek güçlenme peşinde. Bu yüzden Deniz'e suçlanmadan aklanması için yardım edebileceğini söylüyor.

AVLU 2. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezaevinde çıkan kargaşa hala devam etmektedir. Kamuoyunun artık bütün ilgisi cezaevinin üzerindedir. Nihal’i bıçakladığı düşünülen Deniz’in ise yalnızca bir şahidi vardır; kanlar içinde hastaneye kaldırılan müdür Nihal. Yaşanan bu olay içerdeki güç dengelerini değiştirecektir. Deniz daha ne olduğunu, nereye geldiğini anlayamadan diğer mahkumlar onun üzerine oyunlar oynamaya başlamıştır bile.

AVLU DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU