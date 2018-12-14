Avlu'da Deniz artık bambaşka biri oldu! 'Evlat acısını tekrar yaşa' Avlu 24. bölüm final sahnesi izle!

Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Nergis Öztürk'ün başrollerinde oynadığı Star TV'nin dizisi Avlu 24. son bölümüyle nefesleri kesti. Avlu dizisinde Kudret'in oğlunu öldürerek, kızının intikamını alan Deniz cezaevine geri döndü. Kudret'e öfkesi bitmeyen Deniz, evlat acısını tekrar yaşatmak için yemin etti. Deniz'in geri gelmesiyle Kudret çılgına döndü. Ancak artık bambaşka birine dönüşen Deniz, Kudret'i sözleriyle bir kez daha çıldırttı. Deniz'in 'Seni asla öldürmeyeceğim. Hatta yaşaman için her şeyi yapacağım. Beni her gördüğünde evlat acısını tekrar tekrar hatırla diye' sözleri dikkat çekti.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz için artık avluya geri dönüş vakti gelmiştir... Bir kez daha aynı koridorlardan geçecektir ama bu defa bambaşka biri olarak. İçeride onu iki büyük tehlike beklemektedir. Bir yanda onun firarı yüzünden başı belada olan Zerrin, diğer yanda evlat acısıyla perişan olmuş Kudret. Bu sırada Azra kardeşi Eylül için her çırpınışında biraz daha dibe batmakta, battıkça daha da öfkelenmektedir.

