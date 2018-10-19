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Avlu'da Deniz'e şok ceza! Ne kadar hapis cezası aldı? Avlu dizisi 16. son bölüm final sahnesi izle

DİZİ HABERLERİ  | 19.10.2018 01:19 | Son Güncelleme

Avlu dizisi 18 Ekim Perşembe 16. son bölümüyle Star TV'de ekrana geldi. Demet Evgar'ın dizisi Avlu'nun son bölümünde, Deniz Demir'in mahkemesi sonuçlandı ve aldığı ceza belli oldu. Avlu son bölüm finalinde, Deniz'e mahkemeden son sözü soruldu. Deniz suçsuz yere hapiste olduğu için kızının öldürüldüğünü söyledi. Mahkeme başkanı ise Deniz'in adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan 15 yıl 9 ay hapsine karar verdi. Peki Avlu 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Avlu son bölümde yaşananlar.

Avlu'da Deniz'e şok ceza! Ne kadar hapis cezası aldı? Avlu dizisi 16. son bölüm final sahnesi izle

Başrollerinde Demet Evgar, Nursel Köse, Ceren Moray ve Nergis Öztürk'ün yer aldığı Avlu dizisi 16. son bölümüyle nefesleri kesti. Avlu'nun son bölümünde, Deniz'in mahkesinde karar verildi. Savcılık, Deniz için 25 yıl hapis cezası istedi.

AVLU'DA SON SÖZÜ SORULAN DENİZ'DEN DUYGUSAL KONUŞMA
Deniz yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası istemiyle karşı karşıya geldi. Mahkeme heyeti kararı açıklamadan önce Deniz'den son sözünü sordu. Gözyaşları içinde konuşan Deniz, 'Yargılandığım suçlardan beraat ederek 8 ayımı cezaevinde geçirdim. Aslında tam da bu sebeple kızımı kaybettim. Çünkü olmam gerektiği zaman olmam gerektiği yerde değildim. Kızımı koruyamadım, kızım öldürüldü. Bunun hesabını verecek kim var? Kızımın katili dışarda elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyorsa ben sakin olamam. Buna sebep olanlar yüzleri hiç kızarmadan beni katil olarak suçluyorlar. Benim hayatımda adaletin geldiği son nokta. Benim cezamla ilgili o kitapta ne yazdığı hiç umurumda değil' şeklinde konuştu.

Mahkeme Başkanı ise Deniz'in sözlerinin ardından kararı açıkladı. Mahkeme sonucunda, Deniz Demir'e adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

AVLU 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Avlu dizisinin 25 Ekim Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 17. yeni bölümünün fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Deniz'in davası başlamıştır. Adliyede kızının katili ile karşılaşır. Savcının Deniz için ceza çok ağırdır. Duruşmadan sonra hapishaneye geri dönen Deniz’i müdür Zerrin odasına çağırır. Konuşacakları olduğunu söylerek istenen cezanın ağır olduğunu söyler. Deniz bunun bir önemi olmadığını söyler. Kudret’i başka bir hapishaneye gönderemeyeceklerini eğer isterse onu nakledebileceklerini söylesede Deniz kabul etmez.

Alp’in içeri soktuğu kiralık katil Leyla banyoda Deniz’e saldırır. Yeni gelen mahkumlardan Bade olaya tanık olur onu kurtarır.

Deniz’in gerginliği sürmektedir çünkü şimdi de mahkemeye çıkmaya hazırlanmaktadır. Bu sefer Kudret’e yaptığı saldırıdan dolayı hâkim karşısında olan Deniz’in davası nasıl sonuçlanacaktır? Deniz, Alp ile ilgili planlarını işletmeye başlarken, Zerrin de Kudret de boş durmayacaktır…

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