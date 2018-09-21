Avlu dizisi yeni sezona Deniz'in korkunç intikamı damga vurdu! Kudret'in oğlu Alp öldü mü?

Avlu dizisi 20 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelen 12. bölümüyle yeni sezonu açtı. Yeni sezon ilk bölüme Deniz'in büyük değişimi ve intikam almak için adeta bambaşka biri olması damga vurdu. Sezon finalinde kızını kaybeden Deniz kızının intikamını almak için Kudret'i Azra'nın tüm çabalarına rağmen bıçaklamıştı. Kudret öldü mü yaşıyor mu ise yeni bölümde belli oldu. Hastanedeki tedavisinin ardından cezaevine dönen Kudret hayatının en büyük şokunu yaşadı. Eşi Hakan'ı telefonla arayarak kızının intikamını alması için dolduruşa getiren Deniz'in sözleri üzerine, Hakan Kudret'in oğlu Alp'in işyerini yaktı. Kudret ise oğlu Alp'in öldüğünü haberlerden öğrenince büyük bir şok yaşadı.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Avlu’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Deniz, kızı Ecem’in kaybından sonra sakinleştiricilerle ayakta durabilmektedir. Cezaevi yönetiminin başına getirilen yeni müdür Zerrin, artık Deniz’in hayata dönmesi gerektiğini düşündüğünden ilaçlarını keser. Deniz’in önünde yepyeni bir yol ve öç alması gereken bir kişi daha vardır; Alp Öztürk. Deniz, tüm dengeleri değiştiren yeni müdür Zerrin’e rağmen planlarını işletebilecek midir?



