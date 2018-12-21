Avlu dizisinde Deniz'in Kudret ve Azra ile büyük savaşı başladı! Avlu 25. son bölüm izle!

Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Nergis Öztürk'ün başrollerinde oynadığı Star TV'nin dizisi Avlu 25. son bölümüyle nefesleri kesti. Avlu'nun 20 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde cezaevine geri dönen Deniz artık bambaşka biri olmuştur. Deniz cezaevinde Kudret ve Azra'nın hakimiyetine son vermeye karar verdi. Avlu'da Kudret ise Deniz'e tuzak kurarak pusuya düşürdü. Deniz'i öldürmek isteyen Kudret'i gardiyanlar durdurdu. Avlu son bölüm finalinde ise Deniz ve Azra karşı karşıya geldi. Avlu'da Deniz ve Azra kapışması sonrası neler yaşanacak?

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezaevinde duyulan tek el silah sesi, herkesi korku dolu bir sessizliğe sürüklemiştir. Zerrin, günden güne köşeye sıkışmaktadır. Bir çıkış yolu arayan sadece o değildir. Azra için de bir karar verme ve hareket etme zamanı gelmiştir. Peki yaptığı seçimler ona ne kazandıracak ne kaybettirecektir? Kudret intikam duygusuyla verdiği kararın bedelini çok ağır ödemek üzeredir. Deniz ise artık sevdiği kimsenin canı yanmasın diye elinden gelen her şeyi yapmaktadır.

