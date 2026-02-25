Sema Aydemir başörtülü pozlarını paylaştı! Hikmet Tuğsuz'dan bomba yorum

MYNET DETAY- Survivor yarışmasının iddialı isimlerinden Sema Aydemir geçtiğimiz günlerde umreye gitti.

Kutsal topraklardan karelerini paylaşan Aydemir "Ben geldim Allah’ım. Çok anlatacaklarım, çok özrüm, çok duam var.” diyerek başörtülü pozlarını paylaştı.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma bir yorum da Hikmet Tuğsuz'dan geldi.

Hakkında yakalama kararı olan ve Türkiye'ye dönmeyen Hikmet paylaşıma "Nagihan inşallah şampiyon olur diye dua et de… Türkiye kurtulsun artık" yorumunda bulundu.

"YALANCISIN"

Hikmet Tuğsuz, geçmiş sezonlarda kavga ettiği ve konuşmadığı Nagihan Karadere hakkında her fırsatta olumsuz yorumlarda bulunuyor. Nagihan'ın sakatlık sözlerinin ardından Tuğsuz, Instagram hesabından yayımladığı mesajda; ''Ya 2010 yılında Bursa'da Türkiye şampiyonasında, kayıp düşmüştün evet ufak bir sakatlığın oldu, ama felç kaldığını hiç hatırlamıyorum. Ya ne kadar yalancısın'' ifadelerini kullanmıştı.