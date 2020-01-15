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  4. AVM’de sömestir şenliği

AVM’de sömestir şenliği

SAMSUN HABERLERİ  | 15.01.2020 17:25 | Son Güncelleme

Yeşilyurt Alıveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) her yaştan ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.

AVM’de sömestir şenliği

Yeşilyurt Alıveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) her yaştan ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Sömestir tatili boyunca, çocukların hayal güçlerini geliştiren ve birbirinden güzel oyuncaklar yapabilecekleri “Thinkertoys”, birbirinden eğlenceli oyunlar ve yarışmalar ile “Tiyatro şenliği” ve sürprizlerle dolu “Karne Hediyesi” ile şölen başlıyor.
Eğitim ve öğretim yılının yarısını geride bırakmaya hazırlanan çocuklar için aileleri ile birlikte keyifli anlar yaşamalarını hedefleyen Yeşilyurt AVM birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 18-19 Ocak tarihlerinde saat 14.00-15.00 arasında karneleriyle Miniclub oyun alanına gelen minikler birbirinden güzel emoji çim adamların sahibi oluyor.
17-24 Ocakta ise çocukların hayal güçlerini geliştiren, birbirinden eğlenceli oyuncaklar yapmalarına olanak sağlayan “Thinkertoys”. 25-30 çocuğun katılabileceği 40-45 dakikalık seanslar biçiminde ya da belli saatler içinde seans sınırlaması olmadan gerçekleştirilebilen etkinlikte, belli bir konuya yönelik olarak oluşturulabildiği gibi "Senin Hayalin Senin Oyuncağın" konseptinde de gerçekleştiriliyor. Özellikle bu zamanda bilgisayar başından kalkmayan çocukların keşfetmeye ve kabiliyetlerini geliştirmeye fırsat veren oyun, aynı zamanda doyasıya eğlendiriyor.
Sömestir tatilinin son haftasında gerçekleşecek Tiyatro Festivali’nde ise; Palyaço Joey Çocuk Oyunu, Nasrettin Hoca Çocuk Oyunu, Palyaço Tıkır Mıkır ile Yarışmalar ve Mutluluğun Hazinesi Çocuk Oyunu ile hafta içi her gün minik ziyaretçiler ile buluşacak. Tiyatro oyunlarının aralarında gerçekleşecek birbirinden eğlenceli oyunlar ve kostümlü kahramanlar ile keyifli dakikalar geçirecek olan minikler, yapılacak yarışmalarda sürpriz hediyeler kazanma fırsatı yakalayacak.
Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi, geleneksel bir şölene dönüşen sömestir etkinliklerine her yaştan ziyaretçilerine davet etti.

AVM’de sömestir şenliği

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