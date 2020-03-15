YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. AVM’lerde korona virüs önlemi

AVM’lerde korona virüs önlemi

ERZURUM HABERLERİ  | 15.03.2020 11:18 | Son Güncelleme

Türkiye’de korona virüs vakalarının görülmesinin ardından halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sıkı önlemler alınmaya başlandı.

Türkiye’de korona virüs vakalarının görülmesinin ardından halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sıkı önlemler alınmaya başlandı. Erzurum’da bulunan MNG AVM de ziyaretçilere açılmadan önce dezenfekte ediliyor.
Korona virüse (Kovid-19) karşı AVM’lerde de önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Erzurum MNG AVM’de yemek salonları, sinema salonları, lavabolar, merdivenler, çocuk oyun alanları, mağazalar dezenfekte edildikten sonra ziyaretçilere açılıyor. AVM yetkilileri, korona virüse karşı yoğun önlemler aldıklarını, AVM’yi açılış ve kapanıştan önce özenle dezenfekte ettiklerini belirttiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandımKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandım
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de gürültü nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurulan kişi öldü

İzmir'de gürültü nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurulan kişi öldü

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Konak Belediyesinde çalışan annelere virüs izni

Konak Belediyesinde çalışan annelere virüs izni

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Gemlik adliye köyünde traktör kazası can aldı

Gemlik adliye köyünde traktör kazası can aldı

Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde bayram havası

Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde bayram havası

Erzurum Namaz Vakitleri 15 Mart Pazar

İmsak
04:56
Sabah
06:19
Öğle
12:29
İkindi
15:49
Akşam
18:28
Yatsı
19:46

Erzurum Nöbetçi Eczaneler15 Mart Pazar

Dadaş Eczanesi
Palandoken
Cengiz Eczanesi
Yakutiye
Su Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

EKPPS başvuruları 24 Ocak’ta başlıyor

EKPPS başvuruları 24 Ocak’ta başlıyor

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.