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Avokado çekirdeğinden "doğal renk maddesi" üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

10.09.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avokado çekirdeğinden "doğal renk maddesi" üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde avokado çekirdeğinden "doğal renk maddesi" üreten ortaokul öğrencisi Dilem Aloğlu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) proje yarışmasında Türkiye birinciliğini kazandı.

Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Aloğlu, kimya öğretmeni Derya Ertuğrul ile avokado çekirdeğinden renk elde edebilmek için Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Laboratuvarlarında çalışma yürüttü.

Aloğlu ile Ertuğrul, yaklaşık 1 yıllık çalışmayla hazırladıkları "Avokado Çekirdeğinden Doğal Renk Maddesi Elde Edilmesi ve Farklı Gıdaların Renklendirilmesinde Kullanılması Projesi" ile TÜBİTAK 2204B 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katıldı.

Dilem Aloğlu ile öğretmeni, hazırladıkları projeyle Türkiye birincisi oldu.

Atatürk Ortaokulu Müdürü Turan Baş, okul bahçesinde düzenlenen törende, Aloğlu'na plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

Aloğlu'nun başarısıyla gururlandıklarını belirten Baş, 18 bin 712 öğrencinin katıldığı yarışmada birincilik elde etmenin önemli olduğunu söyledi.

Dilem Aloğlu da kendisine destek veren annesi Hatice Aloğlu ile öğretmenlerine teşekkür etti.

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