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Avokado fidanları toprakla buluştu

MUĞLA HABERLERİ  | 11.06.2020 13:33 | Son Güncelleme

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar sonucunda 51 dekarllık arazide 1080 adet avokado fidanı toprakla buluştu.Muğla’nın Ula ilçesinde Turan Şahin’e ait 51 dekar arazide, toplam 5 çeşit olmak üzere 1080 adet Avokado fidanı, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ve diğer katılımcılarla birlikte toprakla buluşturuldu.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar sonucunda 51 dekarllık arazide 1080 adet avokado fidanı toprakla buluştu.
Muğla’nın Ula ilçesinde Turan Şahin’e ait 51 dekar arazide, toplam 5 çeşit olmak üzere 1080 adet Avokado fidanı, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ve diğer katılımcılarla birlikte toprakla buluşturuldu. Akyaka Mahallesi, İnişdibi Mevkiinde Turan Şahin’e ait 51 dekarlık araziye, 3 yıl süren araştırmalar sonucu verilen kararla 1080 adet Avokado fidanı dikimi gerçekleşti.
Gökova’nın batısının deniz, güneyinin dağlarla kaplı olduğu için ortada mikroklimatolojik alan oluşan bir bölge olduğunu ifade eden Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “Bölge subtropikal bitki deseninden tropikal bitki desenine uzanan bir yelpazeye sahip. İklimsel meltem rüzgarı nedeniyle hava ısısının 36 derecenin üzerine çıkmadığı bir bölge olduğu için, hem endemik bitkileri çok çeşitli, hem de tropikal bitki yetiştirmek için uygun. Coğrafi İşaret Tescil süreci devam eden Gökova Susamı’nı yetiştirmek için de oldukça büyük öneme sahip. Her açıdan potansiyeli yüksek bir yer olup, denizden gelen rutubetli rüzgar ovanın üzerine yayılmakta” dedi.
Bölgenin coğrafi olarak çok avantajlı bir bölge olduğuna vurgu yapan Müdür Saylak, “Deniz seviyesinden, 2 bin rakıma kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Özellikle bölgemizin kalkınmasında ve istihdamına katkısı olan, katma değeri yüksek ürün yetiştiriciliği alanında örnek böylesine önemli tesislerin kurulmasına vesile olmak ayrıca gurur verici. Üretimin her alanında var olduğumu her zaman söylerim. Ekibimle birlikte 7/24 üreticilerimizin yanındayız. Yeter ki sizler üretmeye devam edin” dedi.
Üretici Turan Şahin ise “Yaptığım uzun araştırmalar sonunda buradaki arazilerimde avokado yetiştirmeye karar verdim. Okullarımızda çocukların tarım alanında eğitim almasına çok önem veriyorum. Kurduğum bu bahçeyi de ileride tarım alanında bir eğitim merkezi haline getirmek istiyorum" dedi.

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