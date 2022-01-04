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Avram Galanti Bodrumlu'nun büstü doğum gününde açıldı

04.01.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avram Galanti Bodrumlu'nun büstü doğum gününde açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yahudi asıllı Türk eğitimci ve siyaset adamı Avram Galanti Bodrumlu'nun büstü doğum gününde, düzenlenen törenle açıldı.

Bodrum Belediyesince Umurça Parkı'nda, Avram Galanti Bodrumlu kitap tanıtımı ve büst açılışı gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türk Yahudi Toplumu Başkan Vekili Moris Levi, Musevi Dini Yapı Koordinatörü Haim Hason, Musevi Cemaati Koordinatörü Rav Peres, 500. Yıl Vakıf Başkanı Silvyo Ovadya, Mezarlık Bağışçısı Sibel Haleva ile Arkeolog Rasim Özgürel'in de aralarında bulunduğu davetliler katıldı.

Konuşmaların ve Avram Galanti Bodrumlu'nun Rasim Özgürel tarafından sadeleştirilen "Bodrum Tarihi" kitabının tanıtımının ardından, Nazım Hikmet Kütüphanesi önünde Galanti'nin büstünün açılışı yapıldı.

Katılımcılar daha sonra Yokuşbaşı Mahallesi'nde belediye ekiplerince çevre düzenlemesi yapılan Musevi Mezarlığı'na geçerek buradaki mezarları inceleyip dua etti.

Etkinlik, mezarlıkta Başkan Aras'a sembolik anahtar tesliminin ardından sona erdi.

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