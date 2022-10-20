Avrasya'daki 25 milyon emekçi, Uluslararası Emek Konfederasyonu çatısı altında buluşuyor

Uluslararası sendikal dayanışmayı artırmak amacıyla Memur-Sen'in öncülüğünde, 20'den fazla ülkeden emek örgütlerinin katılımıyla Uluslararası Emek Konfederasyonu kurulacak.

Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, 25 milyon emekçiyi temsil edecek Uluslararası Emek Konfederasyonu, yarın İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda tarafların kuruluş metnine atacağı imzaların ardından resmiyet kazanacak.

Avrupa ve Asya'daki 20'den fazla ülkede faaliyet gösteren sendika konfederasyonlarının dahil olduğu yeni emek hareketinin merkezi İstanbul olacak.

Konfederasyon, uluslararası alanda çalışmak ve faaliyet yürütmek üzere ülkelerin federasyon, konfederasyon, birlik ve bunların üst kuruluşlarının katılımına açık olacak.

Konfederasyonun vizyonu "üye kuruluşların birbirleriyle iş birliği yaparak uluslararası alanda insana ve sendikal haklara saygı çerçevesinde eşit ve adil bir sendikal mücadele yürüterek, her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması için çaba sarf ederek, üretken ve yüksek kaliteli istihdam, refahın yeniden ve adil bölüşümü, yaşam ve çalışma koşullarında yükselen bir iyileştirme için katılımcı ve çoğulcu bir şekilde yerelde elde edilen kazanımların ve örgütlülüğün uluslararası alana taşınarak insanlığın meselelerine duyarlı uluslararası bir sendikal bilince uyum içerisinde ulaşmak" olarak belirlendi.

Yarın düzenlenecek konfederasyonun kuruluş programına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de katılması, programın ardından konfederasyon heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ziyarette bulunması bekleniyor.

