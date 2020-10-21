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Avrupa 3’üncüsü Muhammet, Macaristan yolcusu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 21.10.2020 09:58 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, genç yaşta elde ettiği başarılarla Süleymanpaşa’nın gururu olan Avrupa üçüncüsü judo sporcusu Muhammet Mustafa Koç’u, 23-25 Ekim 2020 tarihlerinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilecek olan Grand Slam turnuvası öncesi makamında ağırlayarak turnuvada başarılar diledi.Uluslararası arenada ülkemizi ve Tekirdağ’ı başarıyla temsil eden Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Koç, Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği 3’üncülük ile Judo Milli Takımı’nın da değişmez isimlerinden biri olmayı başarmıştı.Başkan Yüksel madalya beklentisini dile getirdiBaşarılı sporcunun makamında ziyaret ettiği Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Koç’a Budapeşte’de başarılar dileyerek madalya beklentisini dile getirdi.

Avrupa 3’üncüsü Muhammet, Macaristan yolcusu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, genç yaşta elde ettiği başarılarla Süleymanpaşa’nın gururu olan Avrupa üçüncüsü judo sporcusu Muhammet Mustafa Koç’u, 23-25 Ekim 2020 tarihlerinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilecek olan Grand Slam turnuvası öncesi makamında ağırlayarak turnuvada başarılar diledi.
Uluslararası arenada ülkemizi ve Tekirdağ’ı başarıyla temsil eden Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Koç, Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği 3’üncülük ile Judo Milli Takımı’nın da değişmez isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

Başkan Yüksel madalya beklentisini dile getirdi
Başarılı sporcunun makamında ziyaret ettiği Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Koç’a Budapeşte’de başarılar dileyerek madalya beklentisini dile getirdi. Yüksel’e madalya sözü veren Koç da kendisine güvenen ve destek veren başta Süleymanpaşa Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür etti.
Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Avrupa üçüncüsü Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü judo sporcusu Muhammet Mustafa Koç, Budapeşte Grand Slam müsabakasında ülkemizi temsil edecek. Uluslararası alanda elde ettiği başarılarla bizleri gururlandıran genç sporcumuza, 23-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Macaristan müsabakasında can-ı gönülden başarılar diliyor, kendisinden yeni madalyalar beklediğimizi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

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