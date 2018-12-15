Avrupa basınında Quaresma'yı kırmızı kart nedeniyle sert eleştiriler yapıldı

Tüm Avrupa basınında Beşiktaş’ın elenişi genelde şaşkınlıkla karşılanırken, Quaresma, eleştirilerin merkezindeydi. Quaresma’nın gördüğü kırmızı kartta en büyük eleştiri kendi ülkesinden geldi.

Record gazetesi, “Beşiktaş’ın ‘Hoşcakal’ demesi yüksek bir sürpriz oldu. Quaresma’nın takım 1-0 gerideyken ihraç edilmesine dikkat edin, zaten Portekizli Pepe de Beşiktaş için bir seçenek değil” tespitini yaptı. dn.pt ise, “Quaresma tekmeyi attı ve duşa gitti. Öyle bir faul yaptı ki hakeme başka bir alternatif bırakmadı” yorumunda bulundu.

(Akşam)

