Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gösterdiğimiz başarılı performans Avrupa Basınına taşındı! 12 Dev Adam yabancı basının manşetlerini süsledi...

EuroBasket 2025’te finalde Almanya’ya kaybeden 12 Dev Adam turnuvayı ikinci sırada bitirerek, gümüş madalya sahibi oldu. Turnuvayı finalde aldığı tek mağlubiyetle kapatan A Milli Basketbol Takımı, Avrupa basınının dikkatini çekti.

Burak Kavuncu

Avrupa Basketbol Şampiyonası’nı finalde Almanya’ya 88-83 kaybeden Türk Milli Takımı, Avrupa basınının manşetlerini süsledi. Avrupa basını, altın ve gümüş madalya sahibi 2 takımı manşetlerine taşıdı.

DURDURULAMAZDI!

Alman basını, MVP seçilen Dennis Schröder'in performansına ve maç içindeki çekişmeye dikkat çekti. Spox’ta yer alan haberde, "Almanya, nefes kesen maçta Türkiye’yi mağlup etti. Dennis Schröder yine kahraman oldu. Turnuva boyunca yenilgisiz iki takım arasındaki mücadelede, Almanya’nın en skorer ismi Isaac Bonga (20 sayı) oldu. 2010 Dünya Şampiyonası'nda gümüş ve 2001 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandıktan sonra büyük turnuvalardaki üçüncü madalyasını kazanan Türkiye’de ise Alperen Şengün başkentinde neredeyse durdurulamazdı" dedi.

Bild’in maça ilişkin haberinde, “Almanya, finalde güçlü Türkleri 88-83 yenerek, Avrupa Şampiyonluğu'nu ikinci kez kazandı” denildi.

Sportschau, maçla ilgili, "Almanya Milli Takımı, dramatik finalde Türkiye’yi mağlup edip şampiyon oldu" ifadelerine yer verdi.

İSPANYOLLAR DENNIS SCHRODER'I YAZDI

İspanyol basınından Mundo Deportivo, “Uzun dakikalar boyunca, Türkiye'nin Almanya'dan daha fazla kazanma şansı varmış gibi görünüyordu. Olağanüstü başlangıçla öyle görünüyordu ancak özellikle ikinci yarıda farklar çok azdı ve maç sayı sayı kazanıldı. İkinci yarıda Ergin Ataman'ın takımı oyunun kontrolünü neredeyse her zaman elinde tuttu ancak kritik anda güçlü Alman oyun kurucuyu durdurmayı başaramadı" denildi.

İTALYANLAR 2 YILDIZ İSME DEĞİNDİ

İtalyan spor gazetesi La Gazetta della Sport, heyecan dolu maça dair, "Final çok üst düzey ve her zaman dengeliydi. Son dakikalarda Alperen Şengün 2 önemli şutu kaçırdı, Dennis Schröder belirleyici basketleri buldu" yorumu yapıldı.

ÇİFTE ŞAMPİYONLUK…

Sky Sports’taki haberde, “Almanya, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda nadir görülen çifte şampiyonluğu elde ederek muhteşem bir basketbol yazını taçlandırdı. Heyecan verici finalde Schröder, son anda kontrolü ele geçirdi" ifadelerine yer verildi.

ÇILGINLIK!

"Çılgınlık! Almanya altın madalya kazandı” başlığını kullanan Sport 1, "Türkiye defalarca farkı açtı ve Almanya da cevap verdi. Finalde, her iki takımın da güç kaybetmesiyle çekişmeli bir maç yaşandı. Ardından sahneye Schröder çıktı ve finali neredeyse tek başına belirledi" ifadelerini kullandı.

NtvSpor haberinden alınmıştır

