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Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası

31.03.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşinci tur sonucunda, 4,5 puana ulaşan sporcu Büyük Usta Emre Can liderlik koltuğuna otururken, GM Mustafa Yılmaz 4, Uluslararası Usta Cem Kaan Gökerkan 3, GM Burak Fırat ve IM Mert Yılmazyerli ise 2,5 puanla yollarına devam ediyor

Slovenya'da düzenlenen 2022 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'na beşinci tur maçlarıyla devam edildi.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, beşinci tur sonucunda 4,5 puana ulaşan sporcu Büyük Usta (GM) Emre Can liderlik koltuğuna oturdu.

GM Mustafa Yılmaz 4, Uluslararası Usta (IM) Cem Kaan Gökerkan 3, GM Burak Fırat ve IM Mert Yılmazyerli ise 2,5 puanla yollarına devam ediyor.

Dördüncü turda, 1 numaralı seri başı GM David Navara ile karşılaşan GM Emre, karşılaşmadan yarım puanla ayrıldı.

Beşinci turda ise Hırvat sporcu GM Zdenko Kozul ile karşılaşan Emre, maçı kazanmayı başardı ve 4,5 puana ulaştı.

GM Mustafa Yılmaz, dördüncü turda İsrailli sporcu IM Ido Gorshtein ve beşinci turda ise Litvanyalı sporcu GM Paulius Pultinevicius'i yendi ve 4 puana yükseldi

İlk turlarda istediği sonucu alamayan IM Cem Kaan Gökerkan da Sırp sporcu Wim Marina Gajcin ve Alman sporcu Wim Annmarie Muetsch karşısında galibiyetler elde ederek 3 puana yükseldi.

Sporcuların altıncı tur eşleşmeleri ise şu şekilde;

GM Emre Can-GM Matthias Bluebaum

GM Mustafa Yılmaz-GM Hannes Stefansson

IM Cem Kaan Gökerkan-GM Thai Dai Van Nguyen

Nikolas Wachinger-GM Burak Fırat

FM Richard Bethke-IM Mert Yılmazyerli

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