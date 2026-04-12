Avrupa'da Bayern Türkiye'de Fener! Avrupa bunu konuşuyor

Fenerbahçe deplasmanda Bayern Münih ile yarışıyor! Talisca’nın skor ürettiği 13 maçı da kazanan Kanarya, Kayseri’de 4 golle gövde gösterisi yapıp rekorları altüst etti.

Burak Kavuncu
Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor’u 4-0 mağlup ederek sadece 3 puanı değil, aynı zamanda Avrupa çapında ses getiren istatistikleri de hanesine yazdı. Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca ve Marco Asensio önderliğinde kırılması güç rekorlara imza atıyor.

İşte Fenerbahçe’nin Kayseri deplasmanındaki gövde gösterisinden öne çıkan tarihi notlar...

TALISCA VARSA GALİBİYET GARANTİ: 13’TE 13!

Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, takımı için galibiyetin anahtarı konumunda. Fenerbahçe, bu sezon Talisca'nın skor katkısı verdiği 13 lig maçının tamamını kazanarak muazzam bir seri yakaladı. Kayserispor karşısında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan sambacı, galibiyetin başrol oyuncusu oldu.

AVRUPA'DA BAYERN MÜNİH, TÜRKİYE'DE FENERBAHÇE

Fenerbahçe, deplasman karnesiyle Avrupa’nın devlerini geride bıraktı. Avrupa'nın 10 büyük ligi baz alındığında; dış sahada 8 maçta 3 ve üzeri gol atan sarı-lacivertlileri, bu alanda geçebilen tek takım Bayern Münih (12 maç) oldu.

ASENSIO VE TALISCA: SÜPER LİG’İN DURDURULAMAZ İKİLİSİ

Fenerbahçe, bu sezon iki farklı oyuncusu en az 5 maçta "duble" (2+ gol katkısı) yapan tek takım olmayı başardı:

Anderson Talisca: 5 Maç

Marco Asensio: 5 Maç

KAYSERİSPOR'UN KORKULU RÜYASI

Fenerbahçe, Kayserispor’a karşı kurduğu büyük üstünlüğü de sürdürdü. Rakibiyle oynadığı son 13 maçın 11’ini kazanan Kanarya, bu süreçte rakip filelere tam 36 gol gönderdi.

MAÇIN ADAMI: TALISCA’NIN KARNESİ

Brezilyalı yıldız, Kayseri deplasmanında bu sezonun en agresif performanslarından birini sergiledi:

Gol: 2
Asist: 1
Şut: 3/8 (Sezonun en yüksek şut sayısı)
İkili Mücadele: 5/11
Rakip Ceza Sahasında Buluşma: 4

"İSTATİSTİKLER İÇİN ENDİŞELENMEM"

Anderson Talisca: "Kendi adıma çok mutluyum. Yeni şeyler öğrendim bu sezonda. Ben hayatım boyunca 10 numara oynadım. Bu sezon daha çok 9 numaraydım. Bunu takım için, hedeflerimiz için yaptım. Elimden geleni gösterdim. 9 numara pozisyonunda da elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Goller atıyorum.

Takımın performansından mutluyum. İyi oynadık. Hocamızın istediklerini yaptık. Topu tuttuk, hızlıca geri kazandık. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum.

Ben hiçbir zaman istatistikler için endişelenmedim. Benim tek isteğim ailem ve takımımla mutlu olmak.

Archie çok iyi bir takım arkadaşı, çok iyi insan. Zaman zaman beraber dans ediyoruz soyunma odasında. Doğduğum yer olan Bahia'daki dansı beraber yaptık. Maçtan önce bana 'Sana pas vereyim, golü sen at, o dansı yapalım' dedi. Golden sonra o dansı yaptık."

