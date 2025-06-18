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Avrupa'da kura vakti! Temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor

Gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor. Turnuvaya 2. Ön Eleme'den başlayacak siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri de belli oldu.

Avrupa'da kura vakti! Temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor
Emre Şen

Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazanmıştı. Siyah-beyazlıların rakibi bugün saat 14.00'te gerçekleşecek kura çekimiyle belli olacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri şu şekilde:

-Lugano (İsviçre)

-Braga (Portekiz)

-Anderlecht (Belçika)

-Midtjylland (Danimarka)

-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Ilves Tampere (Finlandiya) eşleşmesinin galibi

-Legia Varşova (Polonya) - Aktobe (Kazakistan) eşleşmesinin galibi

-Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (Güney Kıbrıs) eşleşmesinin galibi

-Sheriff (Moldova) - Prishtina (Kosova) eşleşmesinin galibi

BEŞİKTAŞ'IN TURNUVA YOLU

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını geçmek zorunda.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan,

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'ndan,

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-off Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Lig etabından devam edecek.

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