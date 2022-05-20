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Avrupa'da tekvandoda millilerden 5 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya

20.05.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Manchester şehrinde düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününde milli sporcular 6 sıkletin tamamında finale yükselirken; 5’i altın 7 madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla başarılı sporcuları kutladı.

Avrupa'da tekvandoda millilerden 5 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya

Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününe milli sporculardan 7 madalya geldi. Tekvandoda kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel ve 53 kiloda Zeliha Ağrıs ile erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan isimler oldu.

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Erkekler 54 kiloda Görkem Polat gümüş, aynı kiloda Deniz Dağdelen ise bronz madalya kazandı.

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Para tekvandoda ise kadınlar K44 47 kiloda Nurcihan Ekinci ve erkekler K44 58 kiloda Alican Özcan altın madalyanın sahibi oldu.

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Şampiyonanın ikinci gününde tekvandoda 4, para tekvandoda ise 3 sıklette müsabakalar yapılacak ve 8 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

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"BU BAYRAM BİZİM"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla başarılı sporcuları kutlayarak "Bu bayram bizim" notunu yazdı. Kasapoğlu "Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nda 5 altın madalya ile muhteşem bir final. Teşekkürler Hakan, Merve, Zeliha, Alican ve Nurcihan!" paylaşımını yaptı.


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