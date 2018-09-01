Avrupa'da transfer dönemine Ronaldo ve kaleciler damga vurdu!

Chelsea, bir kaleci için ödenen rekor bonservis bedeliyle Athletic Bilbao'nun 23 yaşındaki file bekçisi İspanyol Kepa Arrizabalaga'yı 80 milyon avro karşılığında renklerine bağladı.

Alman sitesi Transfermakt'ın verilerine göre, Premier Lig kulüpleri bu sezon kadroya katılan oyuncuların bonservis bedeline toplam 1 milyar 419 milyon avro ödedi.

Yaz transfer dönemini Avrupa'nın diğer önde gelen liglerinden önce kapatan İngiltere Premier Lig ekipleri, bu sezon da büyük miktarlar harcadı.

Yaz transfer sezonunun en önemli olayları arasında, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den Juventus'a geçmesi ile İngiltere Premier Lig ekiplerinin kaleciler için rekor bonservis bedelleri ödemesi yer aldı.

Alman teknik adam Jürgen Klopp ile geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısını gösteren Liverpool ise Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker için Roma'ya 72 milyon avro ödedi.

Fransız teknik adam Arsene Wenger ile 22 yılın ardından yollarını ayıran ve yerine İspanyol Unai Emery'yi getiren Arsenal ise Bayer Leverkusen'in Alman eldiveni Bernd Leno için 25 milyon avro bonservis bedeli verdi.

Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Riyad Mahrez'i 68 milyon avroya, Manchester United ise Brezilyalı Fred'i 59 milyon avroya kadrosuna kattı. Liverpool, geçen sezondan anlaşmaya vardığı Naby Keita için Leipzig'e 60 milyon avro, Fabinho için de Monaco'ya 45 milyon avro ödedi. Chelsea ise Jorginho için 57 milyon avroyu kasasından çıkartarak Napoli'ye verdi.

Leicester City ise 22 yaşındaki milli oyuncu Cağlar Söyüncü'nün bonservisi için Freiburg'a 21,1 milyon avro ödeme yaptı. Milli stoper, söz konusu bedel ile Cenk Tosun'un ardından Premier Lig'de forma giyen en pahalı ikinci Türk oyuncu konumuna geldi.