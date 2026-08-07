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Avrupa'da yılın imzası gerçekleşti! Vinicius Junior'da mutlu son

Avrupa transfer piyasasında adı birçok kulüple anılan Vinicius Junior, kararını verdi. İspanyol devi Real Madrid, Brezilyalı süperstarıyla uzun soluklu yeni sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Avrupa'da yılın imzası gerçekleşti! Vinicius Junior'da mutlu son
Emre Şen
Vinicius Junior

Vinicius Junior

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid, kadrosunun en önemli kilit isimlerinden biri olan Vinicius Junior'ın geleceğini teminat altına aldı. Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Brezilyalı kanat oyuncusuyla 30 Haziran 2032 tarihine kadar geçerli yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

DEV KULÜPLERİN RADARINDAYDI

Avrupa da yılın imzası gerçekleşti! Vinicius Junior da mutlu son 1

Sergilediği üst düzey performansla Avrupa futbolunun en gözde isimlerinden biri olan 26 yaşındaki futbolcunun adı son dönemde İngiliz ekipleri Arsenal ve Manchester City ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain gibi kulüplerle anılıyordu. Yapılan bu uzun süreli anlaşmayla birlikte yıldız oyuncu hakkındaki tüm transfer spekülasyonlarına son noktayı koymuş oldu.

8 SEZONDA 14 KUPA

Avrupa da yılın imzası gerçekleşti! Vinicius Junior da mutlu son 2

2018 yılında 45 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Flamengo'dan transfer edilen Vinicius Junior, Madrid ekibinde geçirdiği 8 sezonda kulübün simge isimlerinden biri haline geldi. İspanyol deviyle 375 resmi maça çıkan yetenekli kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 128 gol ve 100 asistlik etkileyici bir istatistiğe imza attı.

Brezilyalı yıldız Real Madrid kariyerinde; 2 Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 UEFA Süper Kupa, 3 La Liga şampiyonluğu, 1 Kral Kupası ve 3 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplam 14 kupa sevinci yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Vinicius Junior real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
En iyisini yapmış realden iyisinimi bulucak
Dev kuluplerin radarinda derken real madridden dahamı dev 😂
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