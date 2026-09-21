SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe yıldız ismin ameliyat edildiğini açıkladı!

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Mert Müldür, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüp, başarılı geçen operasyonun ardından 26 yaşındaki oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi tarafından takip edileceğini açıkladı.

Fenerbahçe yıldız ismin ameliyat edildiğini açıkladı!
Cevdet Berker İşleyen
Mert Müldür

Mert Müldür

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, milli futbolcu Mert Müldür’ün sol dizindeki menisküs yırtığı sebebiyle Avusturya’da ameliyat edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Mert Müldür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz.”

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe Emma Meesseman yeni sözleşme imzaladıFenerbahçe Emma Meesseman yeni sözleşme imzaladı
Galatasaray'dan Okan Buruk açıklaması! Trabzonspor maçından sonra...Galatasaray'dan Okan Buruk açıklaması! Trabzonspor maçından sonra...
Anahtar Kelimeler:
Mert Müldür fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana Saimbeyli'de 5 büyüklüğünde deprem!

Adana Saimbeyli'de 5 büyüklüğünde deprem!

Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Amedspor'dan zehir zemberek açıklama! "İstanbul takımları gol atana kadar..."

Amedspor'dan zehir zemberek açıklama! "İstanbul takımları gol atana kadar..."

Kadir İnanır tüm servetini ona bırakmış! "Son istek ve arzum..."

Kadir İnanır tüm servetini ona bırakmış! "Son istek ve arzum..."

Böylesi görülmedi! 14 dakikada 115 bin lira dolandırıldı

Böylesi görülmedi! 14 dakikada 115 bin lira dolandırıldı

Kazazedeler üzerinden 15,6 milyar TL'lik vurgun

Kazazedeler üzerinden 15,6 milyar TL'lik vurgun

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.