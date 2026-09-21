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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Emma Meesseman ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın Türkiye ve Avrupa’da elde ettiği şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Emma Meesseman, kulüple yeniden anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Emma Meesseman ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Cevdet Berker İşleyen

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından Meesseman ile ilgili klip paylaşılırken, şu ifadelere yer verildi:

"Emma Meesseman ile yola devam. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, Avrupa kadın basketbolunun en özel oyuncuları arasında yer alan, Euroleague Women’da üst üste iki kez ’En Değerli Oyuncu’ seçilen oyuncumuz Emma Meesseman ile 1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır. 2022-2023 sezonunda ailemize katılan, bugüne dek kazandığımız tüm tarihi başarılarda ve şampiyonluklarda pay sahibi olan Emma Meesseman 2026-2027 sezonunun sonuna kadar formamızı giymeye devam edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüz ve oyuncumuz için hayırlı olmasını diliyor, Emma Meesseman’a Fenerbahçe forması altında nice başarılar diliyoruz."

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fenerbahçe
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