Avrupa'da yılın transferi açıklandı! Harry Kane, 120 milyon euroya imzayı attı...

Dünya futbolunda yeni sezon heyecanı başladı. Dev kulüpler ilk maçlarına çıkarken, takviyelerini de sürdürmeye devam ediyor. Suudi Arabistan kulüplerinin fırtına estirdiği transfer döneminde sürpriz bir imza gerçekleşti.

Yıllardır Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen ve attığı gollerle efsaneleşen Harry Kane, İngiliz kulübüne veda etmişti.

120 MİLYON EUROLUK İMZA!

Bu kararın ardından Bundesliga devi Bayern Münih, Harry Kane'in bonservisinin 100+20 milyon euro karşılığında alındığını açıkladı. Bayern, yıldız futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını da duyurdu.

"BURADA OLMAK İYİ HİSSETTİRİYOR"

İmza sonrası konuşan İngiliz yıldız, "Bayern Münih'in bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bayern, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Kariyerimde her zaman üst seviyelerde olmak ve kendimi kanıtlamak istediğimi söyledim. Bayern, kazanma kültürüyle bilinir. Burada olmak çok iyi hissettiriyor." dedi.

Tottenham kariyerinde toplam 435 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 280 gol - 64 asistlik bir performans gösterdi.

