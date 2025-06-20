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Avrupa'da yılın transferi resmen açıklandı! Liverpool tam tamına 150 milyon Euro ödedi

İngiltere Premier Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, Bayer Leverkusen’in 22 yaşındaki Alman oyuncusu Florian Wirtz ile sözleşme imzaladı. İngiliz ekibi, bu transfer için bonuslarla birlikte toplamda 150 milyon euro ödeyecek.

Avrupa'da yılın transferi resmen açıklandı! Liverpool tam tamına 150 milyon Euro ödedi
Emre Şen
Florian Wirtz

Florian Wirtz

ALM Almanya
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Bayer Leverkusen
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Liverpool, Bayer Leverkusen’den Florian Wirtz’i kadrosuna kattı. İngiliz ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada Alman futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtti.

150 MİLYON EURO

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İngiliz ekibi, bu transfer için bonuslarla birlikte toplamda 150 milyon euro ödeyecek. Wirtz, bu bedelle Bundesliga tarihinin en pahalı satışı oldu.

LEVERKUSEN'İN HER ŞEYİYDİ

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Florian Wirtz, Bayer Leverkusen formasıyla bu sezon 45 maçta 16 gol atıp 14 asist yaptı. Leverkusen takımının her şeyi olarak gösterilen Wirtz'in Liverpool'a transfer olması İngiltere'de tüm dengeleri yeniden değiştirebilir.

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