Avrupa'da yılın transferi resmen açıklandı! Liverpool tam tamına 150 milyon Euro ödedi

Liverpool, Bayer Leverkusen’den Florian Wirtz’i kadrosuna kattı. İngiliz ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada Alman futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtti.

150 MİLYON EURO

İngiliz ekibi, bu transfer için bonuslarla birlikte toplamda 150 milyon euro ödeyecek. Wirtz, bu bedelle Bundesliga tarihinin en pahalı satışı oldu.

LEVERKUSEN'İN HER ŞEYİYDİ

Florian Wirtz, Bayer Leverkusen formasıyla bu sezon 45 maçta 16 gol atıp 14 asist yaptı. Leverkusen takımının her şeyi olarak gösterilen Wirtz'in Liverpool'a transfer olması İngiltere'de tüm dengeleri yeniden değiştirebilir.