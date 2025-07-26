Avrupa'da yılın transferi resmen gerçekleşti! Arsenal Viktor Gyökeres'i kadrosuna kattı...

İngiltere ekibi Arsenal, Sporting CP forması giyen İsveçli golcü Viktor Gyökeres'i kadrosuna kattığını açıkladı. 27 yaşındaki forvet oyuncusu Londra ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzalarken, 14 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

ARSENAL AÇIKLADI

Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta, "Viktor Gyökeres'i kulübe kazandırdığımız için çok mutluyuz. Viktor harika ve yetenekli bir futbolcu. Onun aklı, fiziği ve mükemmelliği bizim vizyonumuza uyuyor. Viktor'un takımımızda çok önemli etki edeceğine inanıyoruz. Hoş geldin Viktor!" dedi.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, "Viktor Gyökeres'e büyük bir içtenlikle hoş geldin diyorum. Onun golleri kendisini anlatıyor. Viktor'un çok kaliteli özellikleri var. İleride çok hızlı ve güçlü. İnanılmaz golleri var. Arsenal ailesine hoş geldin diyorum" ifadelerini kullandı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON COŞTU!

Kariyerinde daha önce İngiltere'de Brighton, Swansea City ve Coventry formalarını giyen İsveçli golcü, 2023/24 sezonundan bu yana Portekiz temsilcisi Sporting'de forma giydi. Geçen sezon Sporting formasıyla 52 resmi maça çıkan Gyökeres, bu maçlarda 54 gol, 12 asist kaydetti.