Avrupa’daki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

UEFA Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir FK’nın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Berker İşleyen

Fenerbahçe’nin 20 Ağustos Çarşamba akşamı Benfica ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçının hakemi Alman Daniel Siebert olurken yardımcılıklarını Jan Seidel ve Dominik Schaal üstelenecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki temsilcimiz Samsunspor'un Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 21 Ağustos Perşembe günü oynayacağı ilk maçta İspanyol hakem Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ve Miguel Martinez yapacak.

Samsunspor ile Panathinaikos arasında 28 Ağustos Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak rövanş karşılaşmasında ise Bosna Hersek'ten Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek.

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile oynayacağı maçları yönetecek hakemler de belli oldu.UEFA'nın açıklamasına göre, 21 Ağustos Perşembe günü La Tuiliere Stadı'nda oynanacak ilk karşılaşmayı Norveçli hakem Sigurd Kringstad yönetecek. Kringstad'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen yapacak.

28 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesini ise Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'in yardımcılıklarını Danimarkalı Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstlenecek.

Başakşehir FK’nın UEFA Konferans Ligi play-off turunda Rumen ekibi Universitatea Craiova ile oynayacağı maçları yönetecek hakemlerde açıklandı. UEFA'nın açıklamasına göre, 21 Ağustos Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ilk maçı Arnavutluk’tan Juxhin Xhaja yönetecek. Xhaja'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Arber Zalla ve Rejdi Avdo yapacak.

Başakşehir FK ile Universitatea Craiova arasında 28 Ağustos Perşembe günü Ion Oblemenco Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesinde ise Alman hakem Daniel Schlager düdük çalacak. Schlager'in yardımcılıklarını Almanya'dan Sven Waschitzki ve Tobias Fritsch üstlenecek.

