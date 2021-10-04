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Avrupa devleri Fenerbahçeli Kim Min-Jea'nin peşinde

04.10.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae fırtınası esmeye devam ediyor. Müthiş performansıyla manşetlerden düşmeyen Kim Min-Jea için transfer iddiaları da gündeme gelmeye başladı. Fenerbahçe, başta Tottenham olmak üzere Avrupa'daki birçok dev kulübün izlemeye geldiği başarılı stoperin fiyatını belirledi. Başkan Ali Koç da konuyla ilgili dün bir açıklama yapmıştı.

Avrupa devleri Fenerbahçeli Kim Min-Jea'nin peşinde

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın ısrarıyla transfer edilen Kim Min-Jae, performansıyla şimdiden lige damgasını vurdu. Hızı, kesici özellikleri ve maç içindeki konsantrasyonuyla dikkat çeken Kim Min-Jae ile ilgili transfer iddiaları gündeme gelmeye başladı. Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoper için talep ettiği bonservis bedeli de ortaya çıktı.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin 3 milyon euro karşılığında Beijing Guoan'dan kadrosuna kattığı Kim Min-Jae'nin en ciddi talibi Tottenham. İngiliz ekibi, Kim Min-Jae için Fenerbahçe maçlarına scout ekiplerini gönderirken oyuncu için en geç sezon sonunda Sarı-Lacivertlilere astronomik bir teklif yapacak. Tottenham haricinde Arsenal, Napoli ve Atletico Madrid de Kim Min-Jae'nin durumunu yakından takip ediyor.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Öte yandan Fenerbahçe'nin Kim Min-Jae için talep ettiği bonservis bedeli de ortaya çıktı. Kim Min-Jae'yi sezon sonuna kadar kesinlikle satmayı düşünmeyen Sarı-Lacivertliler, 2022-23 sezonu yaz transfer döneminde astronomik bir teklif gelmesi halinde transfere razı olacak. Fenerbahçe'nin Kim Min-Jae'den beklediği bonservis geliri ise en az 20 milyon euro. Kanarya bu rakamın altındaki tüm teklifleri hiç düşünmeden reddedecek.

"8-9'A ALABİLİYORLARSA GELSİNLER BAKALIM"

Bu arada Ali Koç, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada Kim Min-Jae'nin 9 milyon euroluk serbest kalma bedeli iddialarını yalanladı. Başkan Koç, "8-9'a alabiliyorlarsa gelsinler bakalım. Kim Min-Jae dünya çapında bir oyuncu. Onu bir sezondan fazla burada tutabilirsek ne ala. Daha yüzde 60, yüzde 70'iyle oynuyor" ifadelerini kullandı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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