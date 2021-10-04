Avrupa devleri Fenerbahçeli Kim Min-Jea'nin peşinde

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın ısrarıyla transfer edilen Kim Min-Jae, performansıyla şimdiden lige damgasını vurdu. Hızı, kesici özellikleri ve maç içindeki konsantrasyonuyla dikkat çeken Kim Min-Jae ile ilgili transfer iddiaları gündeme gelmeye başladı. Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoper için talep ettiği bonservis bedeli de ortaya çıktı.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin 3 milyon euro karşılığında Beijing Guoan'dan kadrosuna kattığı Kim Min-Jae'nin en ciddi talibi Tottenham. İngiliz ekibi, Kim Min-Jae için Fenerbahçe maçlarına scout ekiplerini gönderirken oyuncu için en geç sezon sonunda Sarı-Lacivertlilere astronomik bir teklif yapacak. Tottenham haricinde Arsenal, Napoli ve Atletico Madrid de Kim Min-Jae'nin durumunu yakından takip ediyor.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Öte yandan Fenerbahçe'nin Kim Min-Jae için talep ettiği bonservis bedeli de ortaya çıktı. Kim Min-Jae'yi sezon sonuna kadar kesinlikle satmayı düşünmeyen Sarı-Lacivertliler, 2022-23 sezonu yaz transfer döneminde astronomik bir teklif gelmesi halinde transfere razı olacak. Fenerbahçe'nin Kim Min-Jae'den beklediği bonservis geliri ise en az 20 milyon euro. Kanarya bu rakamın altındaki tüm teklifleri hiç düşünmeden reddedecek.

"8-9'A ALABİLİYORLARSA GELSİNLER BAKALIM"

Bu arada Ali Koç, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada Kim Min-Jae'nin 9 milyon euroluk serbest kalma bedeli iddialarını yalanladı. Başkan Koç, "8-9'a alabiliyorlarsa gelsinler bakalım. Kim Min-Jae dünya çapında bir oyuncu. Onu bir sezondan fazla burada tutabilirsek ne ala. Daha yüzde 60, yüzde 70'iyle oynuyor" ifadelerini kullandı.



