İSTANBUL (AA) - Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası C1'de Gaziantep Polisgücü, Slovenya temsilcisi HK Lipovci'yi 5-0 yendi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilen organizasyonda Gaziantep Polisgücü, ikinci maçında HK Lipovci ile karşılaştı.

Rakibini 5-0 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, şampiyonadaki ilk galibiyetini aldı.

Gaziantep Polisgücü, organizasyondaki ilk maçında Lisnagarvey'e 2-1 mağlup olmuştu.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü ile birlikte iki grupta toplam 8 takım yer alıyor. Gruplarda ilk iki sırayı alacak takımlar, yarı finalde çapraz eşleşme usulüyle birbirlerine rakip olacak.

