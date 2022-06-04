YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası

Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası

04.06.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HK Lipovci: 0 - Gaziantep Polisgücü: 5

İSTANBUL (AA) - Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası C1'de Gaziantep Polisgücü, Slovenya temsilcisi HK Lipovci'yi 5-0 yendi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilen organizasyonda Gaziantep Polisgücü, ikinci maçında HK Lipovci ile karşılaştı.

Rakibini 5-0 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, şampiyonadaki ilk galibiyetini aldı.

Gaziantep Polisgücü, organizasyondaki ilk maçında Lisnagarvey'e 2-1 mağlup olmuştu.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü ile birlikte iki grupta toplam 8 takım yer alıyor. Gruplarda ilk iki sırayı alacak takımlar, yarı finalde çapraz eşleşme usulüyle birbirlerine rakip olacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendiAvcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi
Büyükçekmece'deki trafik kazasında ölen gencin cenazesi defnedildiBüyükçekmece'deki trafik kazasında ölen gencin cenazesi defnedildi
GÜNCELLEME - Başakşehir'de inşaat alanında göçük altında kalan işçi hayatını kaybettiGÜNCELLEME - Başakşehir'de inşaat alanında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Haziran Cumartesi

İmsak
03:29
Sabah
05:26
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:39
Yatsı
22:27
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Çocukken başladı! “Karanlıkta parlayan bir gözüm var”

Çocukken başladı! “Karanlıkta parlayan bir gözüm var”

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.