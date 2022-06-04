İSTANBUL (AA) - Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası C1'de Gaziantep Polisgücü, Slovenya temsilcisi HK Lipovci'yi 5-0 yendi.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilen organizasyonda Gaziantep Polisgücü, ikinci maçında HK Lipovci ile karşılaştı.
Rakibini 5-0 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, şampiyonadaki ilk galibiyetini aldı.
Gaziantep Polisgücü, organizasyondaki ilk maçında Lisnagarvey'e 2-1 mağlup olmuştu.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü ile birlikte iki grupta toplam 8 takım yer alıyor. Gruplarda ilk iki sırayı alacak takımlar, yarı finalde çapraz eşleşme usulüyle birbirlerine rakip olacak.
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