Avrupa futbolunda bileği bükülmeyen takımlar

Bu sezon İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Milan ve Juventus, Almanya'da Bayer Leverkusen ve Wolfsburg, liglerinde henüz yenilgiyle tanışmadı. Elde ettikleri puanlarla liglerinde üst sıralarda yer alan bu takımlar, özellikle savunmalarında gösterdikleri üstün performansla taraftarlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Söz konusu yenilgiyle tanışmayan takımlardan İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Atletico Madrid ile İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Milan, aynı zamanda liderlik koltuğuna da oturarak bu sezonki çıkışlarını taçlandırdı.

ATLETİCO MADRİD, BU SEZON ŞAMPİYONLUK HEDEFLİYOR

Son olarak 2014 yılında şampiyonluğa ulaşan Atletico Madrid, önemli rakipleri Barcelona ve Real Madrid'in formsuz başladığı sezonda büyük başarılara imza atıyor.

12 haftası sona eren ligde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 10 maça çıkabilen Atletico Madrid, tüm olumsuz koşullara rağmen 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, sadece 2 mücadelede beraberlik yaşadı.

Puanını 26'ya çıkararak liderlik koltuğuna oturan Atletico Madrid, bu karşılaşmalarda rakip ağları 21 kez sarstı ve kalesinde sadece 2 gole izin vererek 1993-1994 sezonunda Deportivo La Coruna'nın elinde tuttuğu 12 hafta sonunda en az gol yiyen La Liga takımı rekoruna ortak oldu.